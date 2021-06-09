Илона Гвоздева в бикини эротично выгнулась на яхте и ответила на хейт о размере ее груди

Звезду критикуют за "маленький бюст".

Известный украинский хореограф Илона Гвоздева на несколько дней сиганула в Турцию без семьи.

Артистка устроила себе релаксный отпуск и радует фанов горячими фото с отдыха. Так, звезда поделилась с подписчиками в Instagram фотографией, на которой позировала на яхте. Илона в коричневом бикини эротично выгнулась, щеголяя роскошным телом.

instagram.com/ilonagvozdeva

Впрочем, не все пользователи довольны фигурой артистки. Гвоздева поделилась, что юзеры критикуют ее размер бюста.

"Где сиськи? Какой кайф, когда нет сисек? Одна арматура... Где сиськи, ужас!!! Родила, а сиськи больше не стали! Сиськи забыла в отеле! Именно такие комментарии получила в недавнем видео с Тик-Ток на своей странице", — поделилась хореограф.

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Знаменитость решила ответить на этот в большом посте. "Да, у меня небольшая грудь, заметьте именно грудь, а не сиськи, во-вторых, я всю жизнь занимаюсь спортом и нагрузки, мягко говоря, сказываются на теле, в-третьих я мама двух прекрасных детей, любимая жена и по жизни реализованая и довольная женщина. Я не хочу быть очередной инстабарби и быть в рамках какого-то формата. Для меня важно что: у меня после двух детей офигенное тело; в свои 32 выгляжу на 25; знаю, как сделать мужчину счастливым и грудь играет здесь далеко не первую роль; живу в кайф, люблю свое тело, горжусь собой; всем кому не нравлюсь, ответ прост — идите нах*р, главное, что нравлюсь я себе", — заявила танцовщица.

Также артистка добавила, что ее огорчают не комментарии, как то, кто их пишет — женщины. Илона добавила, что ей больно, что в нашей стране так много завистливых, угнетенных и озлобленных женщин, "которые не имеют даже минимального воспитания".

instagram.com/ilonagvozdeva

Фаны поддержали кумира в комментариях, отметив, чтобы Илона вообще не обращала внимание на такие сообщения, поскольку потрясающе выглядит.

Вы молодец! А их "сиськи" заменили им мозги, потому что ум за деньги не купишь

Ты прекрасна и точка

Илона, не обращайте внимание на эти комментарии. Вы большая умница

Напомним, ранее Илона Гвоздева в бикини посветила сосками и упругими ягодицами. Артистка устроила пикантную фотосессию в море.

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