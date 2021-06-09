Илона Гвоздева в бикини эротично выгнулась на яхте и ответила на хейт о размере ее груди

Звезду критикуют за "маленький бюст".
Известный украинский хореограф Илона Гвоздева на несколько дней сиганула в Турцию без семьи.
Артистка устроила себе релаксный отпуск и радует фанов горячими фото с отдыха. Так, звезда поделилась с подписчиками в Instagram фотографией, на которой позировала на яхте. Илона в коричневом бикини эротично выгнулась, щеголяя роскошным телом.
Впрочем, не все пользователи довольны фигурой артистки. Гвоздева поделилась, что юзеры критикуют ее размер бюста.
"Где сиськи? Какой кайф, когда нет сисек? Одна арматура... Где сиськи, ужас!!! Родила, а сиськи больше не стали! Сиськи забыла в отеле! Именно такие комментарии получила в недавнем видео с Тик-Ток на своей странице", — поделилась хореограф.
Знаменитость решила ответить на этот в большом посте. "Да, у меня небольшая грудь, заметьте именно грудь, а не сиськи, во-вторых, я всю жизнь занимаюсь спортом и нагрузки, мягко говоря, сказываются на теле, в-третьих я мама двух прекрасных детей, любимая жена и по жизни реализованая и довольная женщина. Я не хочу быть очередной инстабарби и быть в рамках какого-то формата. Для меня важно что: у меня после двух детей офигенное тело; в свои 32 выгляжу на 25; знаю, как сделать мужчину счастливым и грудь играет здесь далеко не первую роль; живу в кайф, люблю свое тело, горжусь собой; всем кому не нравлюсь, ответ прост — идите нах*р, главное, что нравлюсь я себе", — заявила танцовщица.
Также артистка добавила, что ее огорчают не комментарии, как то, кто их пишет — женщины. Илона добавила, что ей больно, что в нашей стране так много завистливых, угнетенных и озлобленных женщин, "которые не имеют даже минимального воспитания".
Фаны поддержали кумира в комментариях, отметив, чтобы Илона вообще не обращала внимание на такие сообщения, поскольку потрясающе выглядит.
- Вы молодец! А их "сиськи" заменили им мозги, потому что ум за деньги не купишь
- Ты прекрасна и точка
- Илона, не обращайте внимание на эти комментарии. Вы большая умница
Напомним, ранее Илона Гвоздева в бикини посветила сосками и упругими ягодицами. Артистка устроила пикантную фотосессию в море.