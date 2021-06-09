В РФ признали Штабы Навального и ФБК экстремистскими организациями

Представители ФБК обжалуют решение суда о признании фонда экстремистской организацией, заявил адвокат.

9 июня московский городской суд признал ФБК и Штабы Алексея Навального экстремистскими организациями.

Как пишут российские СМИ, суд признал Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан, а также общественное движение "Штабы Навального" экстремистскими организациями, удовлетворив иск столичной прокуратуры.

"Решением Московского городского суда удовлетворен административный иск прокуратуры города Москвы к некоммерческой организации" Фонд борьбы с коррупцией ", некоммерческой организации" Фонд защиты прав граждан ", общественного движения" Штабы Навального", — говорится в сообщении московского суда.

Суд также постановил, что все имущество Фонда, после удовлетворения требований кредиторов, будет конфисковано в государственную собственность.

Напомним, Путин в день рождения Навального подписал закон, который запрещает участвовать в выборах его соратникам из ФБК. Запрет распространяется на участие в выборах всех уровней.

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