В РФ признали Штабы Навального и ФБК экстремистскими организациями

Представители ФБК обжалуют решение суда о признании фонда экстремистской организацией, заявил адвокат.
9 июня московский городской суд признал ФБК и Штабы Алексея Навального экстремистскими организациями.
Как пишут российские СМИ, суд признал Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан, а также общественное движение "Штабы Навального" экстремистскими организациями, удовлетворив иск столичной прокуратуры.
"Решением Московского городского суда удовлетворен административный иск прокуратуры города Москвы к некоммерческой организации" Фонд борьбы с коррупцией ", некоммерческой организации" Фонд защиты прав граждан ", общественного движения" Штабы Навального", — говорится в сообщении московского суда.
Суд также постановил, что все имущество Фонда, после удовлетворения требований кредиторов, будет конфисковано в государственную собственность.
Напомним, Путин в день рождения Навального подписал закон, который запрещает участвовать в выборах его соратникам из ФБК. Запрет распространяется на участие в выборах всех уровней.