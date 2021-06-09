У РФ визнали Штаби Навального і ФБК екстремістськими організаціями

Представники ФБК оскаржать рішення суду про визнання фонду екстремістською організацією, заявив адвокат.
9 червня московський міський суд визнав ФБК і Штаби Олексія Навального екстремістськими організаціями.
Як пишуть російські ЗМІ, суд визнав Фонд боротьби з корупцією та Фонд захисту прав громадян, а також громадський рух Штаби Навального екстремістськими організаціями, задовольнивши позов столичної прокуратури.
"Рішенням Московського міського суду задоволено адміністративний позов прокуратури міста Москви до некомерційної організації "Фонд боротьби з корупцією", некомерційної організації "Фонд захисту прав громадян", громадського руху "Штаби Навального", - йдеться у повідомленні московського суду.
Суд також ухвалив рішення, що все майно Фонду, після задоволення вимог кредиторів, буде конфісковано в державну власність.
Нагадаємо, Путін у день народження Навального підписав закон, який забороняє брати участь у виборах його соратникам з ФБК. Заборона розповсюджується на участь у виборах всіх рівнів.