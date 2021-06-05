У Євросоюзі засудили "анти-Навальний закон" Путіна

Документ позбавляє членів "екстремістських" організацій пасивного виборчого права.

В Європейському Союзі розкритикували російський закон, який забороняє брати участь у виборах людям, причетним до діяльності екстремістської або терористичної організації.

Про це заявив верховний представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє DW.

Слід зауважити, що документ стосується заарештованого Олексія Навального та соратників опозиціонера, оскільки прокуратура просила визнати Фонду боротьби з корупцією екстремістським. А закон Путіна позбавляє членів "екстремістських" організацій пасивного виборчого права.

"Цей новий закон став ще одним інструментом придушення критичних і опозиційних голосів, він ще сильніше обмежить політичний плюралізм у Росії", - заявив Боррель.

Європейський Союз наполегливо закликає російську владу скасувати його, оскільки документ має зворотну силу. Брюссель також просить РФ привести законодавство у відповідність з тими обов'язками, які взяла на себе Росія в межах європейського та міжнародного права.

Нагадаємо, Володимир путіна 4 червня підписав закон про тимчасову заборону на обрання в будь-які виборні органи влади для керівників, членів та працівників організацій, визнаних "екстремістськими" або "терористичними". Термін заборони становитиме п'ять років, для учасників і працівників - три роки.

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