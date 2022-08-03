Соцмережі Арестовича визнали екстремістськими у Білорусі

У Республіці Білорусь визнали екстремістськими сторінки радника президента України Олексія Арестовича у соціальних мережах.

Про це свідчить список, опублікований на сайті міністерства інформації, пише "Беларускі Гаюн".

Так, суд Ленінського району міста Могильов 27 липня ухвалив рішення щодо визнання екстремістськими Youtube-каналу Alexey Arestovych, сторінки alexey.arestovich в Instagram, його аккаунт у Facebook та Telegram Arestovich/Official та Arestovich | Олексій Арестович.

Скріншот: Беларускі Гаюн

Нагадаємо, хто такий Олексій Арестович і що про нього відомо.

Читайте також: