Чи нападе Китай на Тайвань і чому цей конфлікт небезпечний для України: пояснення експертів

Це спричинило хвилю критики з боку Китаю, та навіть оголошення військових навчань поблизу узбережжя Тайваню.

ТСН.ua зібрав думки експертів щодо візиту Ненсі Пелосі до Тайваню, та чим новий конфлікт небезпечний для України.

Що означає візит Пелосі до Тайваню

Ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін також написав у Мережі про те, що "США показали зуби, коли зробили візит спікера Конгресу на Тайвань".

"США показали зуби – двічі за останні дні. Перший раз, коли знищили в Афганістані лідера "Аль-Каїди" Аль-Завахірі. Другий – коли зробили візит спікера Конгресу на Тайвань. У нас багато хто боїться, що підняття ставок американцями відволікатиме їх від нашої війни з РФ. Дарма, все з точністю до навпаки. Кремлівський режим не розуміє жодної цивілізованої дипломатії, тільки силу. Зуби, які США показали Китаю та терористам, одразу побачили в Кремлі. Сигнал дуже простий: ми нікого в цьому світі не боїмося і дістанемо всіх, хто нам загрожує. Просто і максимально доступно. Для всіх, і в першу чергу для Кремля", – йдеться в дописі ексміністра.

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Чи почнеться війна між Китаєм та США через візит Пелосі на Тайвань

На думку ексміністра закордонних справ України Павла Клімкіна, візит Пелосі до Тайваню не спровокує війну.

"Я думаю, що навпаки, це призведе до більш тісних контактів між Сполученими Штатами і Китаєм. Китай, безумовно, відповість. Китай хоче змагання зі Сполученими Штатами в цьому світі. Він поки що до нього не готовий. Буде готовий, за моїми прогнозами, десь років за 10-15. Але Китай, на відміну від Росії, хоче змагання як частини світової системи, як взаємодії інь-янь", – сказав Клімкін в коментарі ТСН.ua.

На думку керівника секції Азійсько-Тихоокеанського регіону New Geopolitics Research Network Юрія Пойти, США і Китай поки не зацікавлені у переході кризи в реальний військовий конфлікт. Проте така ймовірність збільшується.

Фото: Associated Press

"Я думаю, що ймовірність (прямого зіткнення – ред.) збільшується. Тому що ми спостерігаємо риторику вищого керівництва Китаю про те, що Китай не буде сидіти, склавши руки, і буде навіть готовий застосувати силу і визвольну армію для захисту своїх інтересів", ­– сказав експерт, додавши, що Китай не готовий до встановлення контролю над Тайванем воєнним шляхом.

Водночас він повідомив, що згідно з планами КНР та відповідно до теперішніх оцінок експертів, країна може бути готова до вторгнення на Тайвань приблизно через п’ять років.

"Крім цього, КНР переживає наразі досить серйозний період. Восени цього року відбудеться 20-й з'їзд Комуністичної партії Китаю, під час якого очікується продовження дії керівництва Сі Цзіньпіна на наступні п’ять років і так далі. І тому наразі починати таку військову операцію, в якій він, скоріш за все, програє, для КНР, звичайно, невигідно", – розповів Пойта.

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Чи готовий Тайвань до війни з Китаєм

Президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов вважає, що Тайвань готовий до будь-яких наслідків після візиту Пелосі.

"Тайвань – це самодостатня демократія, це перша демократія Азії. Тайвань готовий до будь-яких наслідків. Наразі загрози вторгнення немає. Війна буде, але коли вона буде – не знає ніхто. Як говорять тайванські депутати: правда відома тільки Сі Цзіньпіну. Божевільний диктатор може робити будь-що і він не буде думати про наслідки", –розповів Харитонов.

Фото: Associated Press

Китай не оголошуватиме війну, а запровадить санкції проти Тайваню

Китай може обмежити торговельно-економічні стосунки з Китаєм, запровадивши санкції проти острова.

"Відповідь Китаю на візит до Тайваню Пелосі буде розтягнутою в часі. Китай говорить, що він буде довго вводити поступово якісь заходи, щоб відбити, як вони кажуть, "цю провокацію". Швидше за все, це буде комплекс заходів. Вже застосовані санкції проти Тайваню, вже очільники МЗС Китаю відмовляються розмовляти з Блінкеном. На мою думку, відносини США з Китаєм згортатимуться, а тиск на Тайвань посилюватиметься. Це буде тривалий процес. Тайвань може довго протистояти санкціям. Тайвань має свою витривалість, але вже зараз Китай відмовився постачати до Тайваню пісок. Це - серйозний тиск, який обмежує Тайвань. Китайці проводитимуть якісь заходи та дивитимуться на наслідки. Також Китай може внести зміни до законодавства, щоб наблизити Тайвань до материка", - сказав журналіст-міжнародник, член правління Української асоціації китаєзнавців Олексій Коваль в етері ТСН.

Чим для України може обернутися конфлікт між Китаєм та Тайванем

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Україні важливо уважно слідкувати за подіями, які розгортаються між Китаєм та Тайванем на тлі візиту на острів спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі. Це потрібно, тому що США можуть зменшити військову підтримку нашої держави.

“Якщо Китай вдасться до військових заходів, то Сполучені Штати будуть змушені втягнутися у війну. Для нас це дуже важливо: а чи зможуть США сьогодні тягнути війну на два фронти. Це буде пряме протистояння Китаю та США, і ми можемо тут опинитися на другому плані. Це для нас дуже важливо - тому треба спостерігати та дивитися”, - наголосив Олег Жданов у інтерв'ю в інтерв’ю ТСН.

Журналіст-міжнародник, член правління Української асоціації китаєзнавців Олексій Коваль теж вважає, що у випадку загострення у Тайвані Україна може не отримати зброю від США. Також це вигідно Росії, яка може тісніше співпрацювати з Китаєм.

Найбільший виробник чипів! Як події в Тайвані впливають на Україну? Юрій Пойта в ТСН

"Українцям важливо спостерігати за подіями у Тайвані. Якщо там буде загострення, то увага США переключиться туди і ми не отримаємо тієї зброї та підтримки, яка була обіцяна. Бо для Тайваню вже зарезервована зброя у США. І якщо там буде конфлікт - зброя поїде до Тайваню, а не до України. Також російська пропаганда з цього візиту робитиме історію, що США зневажають Китай. Тим часом у РФ вважають, що США штовхнуть Китай в обійми Росії, мовляв, ми протистоїмо Заходу і тепер можна це робити вдвох", - пояснив Олексій Коваль.

Керівник секції Азійсько-Тихоокеанського регіону New Geopolitics Юрій Пойто зазначив, що Тайвань з економічної точки зору є глобальним гравцем, оскільки він є одним із найбільших виробників мікрочипів та мікроелектроніки. Її, зокрема, використовують у військових цілях.

“65% світового ринки припадають на Тайвань, тому будь-яка криза навколо Тайваню спричинить нестачу напівпровідникової продукції і стане причиною колапсу у виробництві смартфонів та побутової техніки та у високотехнологічному виробництві. Тому блокада або криза в Тайвані будуть впливати і на Україну. Потрібно розуміти, що і військові технології будуються на мікроелектроніці. Якраз тайванські чипи дуже інтенсивно використовуються, зокрема в американських ракетах та оборонній продукції”, - розповів Юрій Пойто.

У чому суть конфлікту між Китаєм і Тайванем

Тайвань - це острів, приблизно за 160 км від узбережжя південно-східного Китаю. Суть конфлікту полягає у тому, що Китай розглядає Тайвань як сепаратистську провінцію, яка згодом знову опиниться під контролем Пекіна. Але Тайвань вважає себе незалежною країною зі своєю конституцією та демократично обраними лідерами.

Китай захопив острів 1945 року після поразки Японії у Другій світовій війні. В цей час у Китаї спалахнув конфлікт між урядовими силами на чолі з Чан Кайші та комуністичною партією Мао Цзедуна. Чан Кайші з членами партії Гоміньдан втекли на Тайвань. А тому Китай вважає цю територію своєю, а в Тайвані так не думають.

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