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Соцсети Арестовича признали экстремистскими в Беларуси

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Соцсети Арестовича признали экстремистскими в Беларуси

Фото: УНИАН

Суд вынес решение накануне.

В Республике Беларусь признали экстремистскими страницы советника президента Украины Алексея Арестовича в социальных сетях.

Об этом свидетельствует список, опубликованный на сайте министерства информации, пишет "Беларускі Гаюн".

Так, суд Ленинского района города Могилев 27 июля принял решение о признании экстремистскими Youtube-канала Alexey Arestovych, страницы alexey.arestovich в Instagram, его аккаунт в Facebook и Telegram Arestovich/Official и Arestovich | Алексей Арестович.

Скриншот: Белорусский Гаюн / ©
Скриншот: Белорусский Гаюн

Напомним, кто такой Алексей Арестович и что о нем известно.

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