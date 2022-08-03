В Нагорном Карабахе объявлена частичная мобилизация

"Президент" непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян 3 августа подписал указ о частичной мобилизации на фоне обострения ситуации в регионе.

Об этом сообщила пресс-служба главы непризнанной республики.

"3 августа президент Республики Арцах (армянское название "НКР" – ред.) Араик Арутюнян подписал указ, согласно которому с 3 августа 2022 года в "республике" объявлена частичная военная мобилизация", – говорится в заявлении.

Напомним, 1 августа началось обострение ситуации в Нагорном Карабахе. Представители "республики" заявили, что азербайджанские подразделения попытались перейти линию столкновения. Минобороны Азербайджана назвало ложной информацию о том, что подразделения ее армии якобы открыли огонь по армянским вооруженным формированиям на территории, где временно находятся российские "миротворцы".

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В "минобороны НКС" заявили, что 3 августа азербайджанские подразделения применили ударные беспилотники, в результате чего погиб один военный, еще восемь получили ранения.

В этот же день Азербайджан объявил о проведении контртеррористической операции "Возмездие" в Нагорном Карабахе в ответ на обстрел азербайджанских позиций армянскими военными с позиций, где находились и российские "миротворцы".

Телемарафон | Спецвыпуск ТСН 17:00 за 3 августа 2022 года

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