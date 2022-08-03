У Нагірному Карабаху оголошено часткову мобілізацію

"Президент" невизнаної Нагірно-Карабаської республіки Араїк Арутюнян 3 серпня підписав указ про часткову мобілізацію на тлі загострення ситуації в регіоні.

Про це повідомила пресслужба голови невизнаної республіки.

"3 серпня президент Республіки Арцах (вірменська назва "НКР" – ред.) Араїк Арутюнян підписав указ, згідно з яким від 3 серпня 2022 року в "республіці" оголошено часткову військову мобілізацію", – йдеться в заяві.

Нагадаємо, 1 серпня почалося загострення ситуації в Нагірному Карабаху. Представники "республіки" заявили, що азербайджанські підрозділи спробували перейти лінію зіткнення. А Міноборони Азербайджану назвало неправдивою інформацію про те, що підрозділи її армії нібито відкрили вогонь по вірменських збройних формуваннях на території, де тимчасово перебувають російські "миротворці".

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У "Міноборони НКР" заявили, що 3 серпня азербайджанські підрозділи "застосували ударні безпілотники, внаслідок чого загинув один військовий, ще восьмеро зазнали поранень.

Цього ж дня Азербайджан оголосив про проведення контртерористичної операції "Відплата" у Нагірному Карабаху у відповідь на обстріл азербайджанських позицій вірменськими військовими з позицій, де перебували й російські "миротворці".

Телемарафон | Спецвипуск ТСН 17:00 за 3 серпня 2022 року

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