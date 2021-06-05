В Евросоюзе осудили "анти-Навальный закон" Путина

Документ лишает членов "экстремистских" организаций пассивного избирательного права.

В Европейском Союзе раскритиковали российский закон, который запрещает участвовать в выборах людям, причастным к деятельности экстремистской или террористической организации.

Об этом заявил верховный представитель ЕС Хосеп Боррель, сообщает DW.

Следует заметить, что документ касается арестованного Алексея Навального и соратников оппозиционера, поскольку прокуратура просила признать Фонда борьбы с коррупцией экстремистским. А закон Путина лишает членов "экстремистских" организаций пассивного избирательного права.

"Этот новый закон стал еще одним инструментом подавления критических и оппозиционных голосов, он еще сильнее ограничит политический плюрализм в России", — заявил боррелий.

Европейский Союз настойчиво призывает российские власти отменить его, поскольку документ имеет обратную силу. Брюссель также просит РФ привести законодательство в соответствие с теми обязанностями, которые взяла на себя Россия в рамках европейского и международного права.

Напомним, Владимир Путина 4 июня подписал закон о временном запрете на избрание в любые выборные органы власти для руководителей, членов и работников организаций, признанных "экстремистскими" или "террористическими". Срок запрета составит пять лет, для участников и работников — три года.

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