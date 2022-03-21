Экстремистские соцсети: суд в России запретил Facebook и Instagram

Экстремистские соцсети: суд в России запретил Facebook и Instagram

Решения пока не распространяется на WhatsApp.

Суд в Москве 21 марта признал компанию Meta Platforms экстремистской организацией. Согласно решению, Facebook и Instagram запрещены и подлежат незамедлительной блокировке на территории России.

Об этом сообщает ряд российских средств массовой пропаганды.

Соответствующее решение принял Тверской суд. Решения пока не распространяется на WhatsApp. Как зачитал судья на заседании, блокирование социальных сетей должно состояться немедленно.

Напомним, в полночь в понедельник, 14 марта (по московскому времени) в Российской Федерации закрыли доступ пользователей к социальной сети Instagram. Российских блоггеров призывают переходить в "конкурентоспособные" соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Также в Кремле планируется запретить платформу YouTube. Вероятно, блокировка состоится до конца следующей недели, то есть 27 марта.

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