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В России могут заблокировать YouTube до конца следующей недели

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В России могут заблокировать YouTube до конца следующей недели

YouTube запустил свою программу Short Funds в Украине: как заработать на коротких видео / pixabay.com

Однако, по данным источников в Роскомнадзоре, блокировка может состояться уже сегодня, 18 марта.

YouTube в России могут заблокировать до конца следующей недели.

Об этом сообщает "НВ".

Однако один из российских пропагандистских СМИ, ссылаясь на свои источники в Роскомнадзоре, сообщает, что YouTube в России могут заблокировать уже сегодня, 18 марта. Если этого не произойдет, то блокировка состоится до конца следующей недели, то есть 27 марта.

По словам источника, решение должны были принять еще на прошлой неделе, но, возможно, отложили из-за блокировки Instagram.

Напомним, в полночь в понедельник, 14 марта (по московскому времени) в Российской Федерации закрыли доступ пользователей к социальной сети Instagram. Российских блогеров призывают переходить в "конкурентоспособные" соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники".

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