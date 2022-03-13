Ради "психического здоровья": в России окончательно заблокирован Instagram

Российских блогеров призывают переходить в "конкурентоспособные" соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники".

В полночь в понедельник, 14 марта (по московскому времени) в Российской Федерации закрыли доступ пользователей к социальной сети Instagram.

Об этом сообщают российские информагентства со ссылкой на официальную рассылку сообщений Роскомнадзора через портал госуслуг.

Согласно заявлению Роскомнадзора, доступ к социальной сети ограничен в связи с распространением в ней призывов к совершению насильственных действий в отношении россиян, в том числе военнослужащих.

Как известно, компания Meta Platforms временно разрешила пользователям Facebook и Instagram в некоторых странах публиковать сообщения, содержащие призывы к насилию против российских солдат в контексте их вторжения в Украину, а также с призывом к смерти президента России Владимира Путина или самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

В сообщении представители Роскомнадзора отметили, что одной из целей блокирования является обеспечение психологического здоровья граждан.

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О блокировке Instagram россиян проинформировали, в частности, через рассылку портала госуслуг. В ней Роскомнадзор напомнил, что у России есть свои "конкурентоспособные" интернет-платформы, в частности соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники".

"Надеемся, что ваш переход в эти интернет-среды произойдет быстро, а в перспективе вы откроете для себя новые возможности коммуникации и ведения бизнеса", — говорилось в сообщениях, которые получали россияне.

Между тем сами инста-блоггеры из России активно записывают слезливые видео, на которых рассказывают, что просто не представляют своей жизни без соцсети.

Руководитель Instagram Адам Моссери назвал решение о блокировании соцсети в России "неправильным".

"Это решение отрежет 80 миллионов в России друг от друга и остального мира, поскольку около 80% людей в России подписались на учетную запись Instagram за пределами своей страны", — написал он.

Напомним, в России решили официально заблокировать социальную сеть Facebook.

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