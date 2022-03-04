Boоking більше не працює в Росії

Boоking більше не працює в Росії

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Сайт більше не дозволяє шукати та бронювати об'єкти розміщення всередині Росії.

При цьому пошук зарубіжних готелів для росіян доступний.