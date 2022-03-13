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На Прикарпатье целыми селами сплотились, чтобы бойцы на передовой были обеспечены самым необходимым

На Прикарпатье целыми селами сплотились, чтобы бойцы на передовой были обеспечены самым необходимым

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На Прикарпатье целыми селами сплотились, чтобы бойцы на передовой были обеспечены самым необходимым

К местным приобщаются и переселенцы, бежавшие от боевых действий у себя дома.

На Прикарпатье волонтерят целыми селами. Женщины шьют, мужчины мастерят — все, что просят военные на передовую: буржуйки, разгрузки для патронов, кровоостанавливающие турникеты. К местным жителям присоединяют переселенцы.

Об этом говорится в ТСН.

В цехе, где делалась мягкая мебель сейчас хозяйничают кравчихи. Владелец отдал помещение и швейные машины волонтерам. Сумки для бронежилетов, патронташи, кровоостанавливающие турникеты – селяне шьют с утра до ночи. Женщины съехались из всех близлежащих деревень. Одни – профессиональные портнихи, другие – просто – умеют шить. «Раньше я шила женскую одежду, работала частным предпринимателем. А теперь на армию. Это новая для меня работа, должна быть точность и совершенство», – говорит одна из женщин.

За главного здесь Сергей – вынужденный переселенец. Спасая от обстрелов жену с детьми, приехал из Харькова в Прикарпатье и пошел волонтерить. Этот цех, говорит, стал целым хабом, по разработанным здесь лекалам теперь шьют еще в трех десятках цехов Прикарпатья. Одна из разработок – кровоостанавливающий турникет для раненых. «Это уже финальный вариант, который мы протестировали, дали врачам, военным. Их одобрили, то есть можно использовать», — говорит мужчина.

Между тем, на другом конце села в цехе, где в мирное время варят ворота и запчасти, собрались мужчины. Мастерят буржуйки, противопехотных ежей и многое другое, что может понадобиться на фронте. Хлам собирают по металлобазам и деревне. «Придумали печку. Минимальное количество металла нужно, оно легкое. Сделали замеры – через 17 минут литр воды может согреть», — говорят мужчины.

Рядом с местными тоже работают переселенцы, потому что отсиживаются по домам не хотят.

Селяне говорят, что сплотились с первого дня. Их продукция уже разъехалась по передовой от Киева до Харькова и Одессы. Вскоре местные женщины хотят открыть еще одно направление – кулинарное – лепить вареники, делать тушенку и борщовые заготовки бойцам.

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