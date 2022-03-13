От медика к депутату: защищать Киев приезжают иностранцы с боевым опытом

Мужчины убеждены, что сейчас их опыт полезен именно в Украине.

Не украинцы, но добрались на передовую, чтобы защищать Украину. Под Ирпенем уже взял в руки оружие депутат из Латвии, учит украинских солдат британский инструктор Шейн – для него это уже пятый вооруженный конфликт. Воюют грузины, белорусы и азербайджанцы.

Об этом говорится в ТСН.

Володя на псевдо Русин везет журналистов к бойцам, у него нет сомнения, что он должен быть здесь. «Или Украина полностью выживет, или весь мир весь ляжет, поэтому эта война священна для нас, для украинцев», — говорит мужчина.

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На передовой на лужайке из ящиков с патронами делают скамейки, садятся полукругом слушать тренинг с помощи раненым на поле боя. Его проводит Шейн, он из Британии и имеет за плечами 4 иностранных конфликта, среди которых, например, Иран и Афганистан.

Шейн – профессиональный боевой медик. Советы британца внимательно слушает Риат – азербайджанец, его могли эвакуировать на Родину, но остался – имеет опыт трех лет войны в Нагорном Карабахе.

Недалеко от этой позиции в обычном подвале — полевой госпиталь. Здесь хозяйничает боевой медик Кай – говорит, ему пока везет. «Пальцы изрезаны, кашель, простуды, у нас не было серьезных ранений», — кичится он.

Рядом Юрис Юраш – он депутат латвийского сейма, но приехал на войну, потому что уверен, что это не только наша война. «Украина не только воюет за свое государство, Украина защищает и Европу, и Латвию тоже», — говорит он.

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