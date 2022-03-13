Россия уговаривает белорусов одеть форму РФ и идти воевать против Украины — Данилов

Данилов подчеркнул, что украинская армия готова дать жесткий ответ, если некоторые белорусы все же согласятся на спецоперацию России.

Россия разрабатывает спецоперацию, которой хочет заставить белорусов воевать против Украины. РФ планирует переодеть белорусских военных в форму РФ и отправить на боевые действия.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в прямом эфире совместного телемарафона UA вместе на украинских телеканалах.

Также читайте Обнародован график дополнительно назначенных эвакуационных рейсов на 14 марта

Данилов в очередной раз подчеркнул, что часть белорусских военных категорически отказывается воевать против Украины. Поэтому Россия разрабатывает спецоперацию, как их все же заставить пойти на войну.

"Сегодня на территории Беларуси разрабатывается спецоперация РФ. Они сегодня имеют большое желание одеть форму РФ на белорусских военных. Часть из них отказывается воевать против нашей страны. Но сейчас ФСБ РФ и те спецслужбы, которые там есть на территории, уговаривают белорусов переодеться в российскую форму и по российским лекалам заходить на нашу территорию", — сказал Данилов.

Данилов подчеркнул, что украинская армия готова дать жесткий ответ, если некоторые белорусы все же согласятся на спецоперацию России.

"И я предупреждаю: если мы здесь будем находить белорусов, они будут иметь такой же отпор, как сегодня россияне вместе с с кадыровцами", — сказал он.

Секретарь СНБО прокомментировал новую российскую угрозу с Черного моря

Читайте также: