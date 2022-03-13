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Росія вмовляє білорусів одягнути форму РФ та йти воювати проти України - Данілов

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Росія вмовляє білорусів одягнути форму РФ та йти воювати проти України - Данілов

Associated Press

Данілов наголосив, що українська армія готова дати жорстку відповідь, якщо деякі білоруси все ж погодяться на спецоперацію Росії.

Росія розробляє спецоперацію, якою хоче змусити білорусів воювати проти України. РФ планує перевдягнути білоруських військових у форму РФ і відправити на бойові дії.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в прямому ефірі спільного телемарафону UA разом на українських телеканалах.

Данілов вкотре підкреслив, що частина білоруських військових категорично відмовляється воювати проти України. Саме тому Росія розробляє спецоперацію, як їх все ж змусити піти на війну. 

"Сьогодні на території Білорусі розробляється спецоперація РФ. Вони сьогодні мають велике бажання одягнути форму РФ на білоруських військових. Частина з них відмовляється воювати проти нашої країни. Але зараз ФСБ РФ і ті спецслужби, які там є на території, вмовляють білорусів перевдягнутися в російську форму і по російських лекалах заходити на нашу територію", - сказав Данілов.

Данілов наголосив, що українська армія готова дати жорстку відповідь, якщо деякі білоруси все ж погодяться на спецоперацію Росії.

"І я попереджаю: якщо ми тут будемо знаходити білорусів, вони будуть мати таку ж відсіч, як сьогодні мають росіяни разом з кадирівцями", - сказав він.

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