Звільнення Данілова, заступників Єрмака та низки радників: Зеленський влаштував масштабну "чистку"

Володимир Зеленський звільнив низку своїх радників та секретаря РНБО Олексія Данілова.

Володимир Зеленський влаштував "чистку" в РНБО та Офісі президента. Глава держави, зокрема звільнив Олексія Данілова, двох заступників керівника ОП та свого першого помічника Сергія Шефіра.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про останні кадрові рішення президента Зеленського.

Навіщо Данілова звільнили з РНБО

Володимир Зеленський 26 березня 2024 року звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Про це стало відомо з відповідного указу на сайті Офісу президента.

Данілов очолював РНБО від 3 жовтня 2019 року після того, як три місяці працював на посаді заступника в Раді нацбезпеки. Данілов, коментуючи звільнення, подякував за можливість "служити своїй країні" та пообіцяв надалі працювати для України.

Новим секретарем РНБО став Олександр Литвиненко, який до цього очолював Службу зовнішньої розвідки (СЗР), а до того – був директором Національного інституту стратегічних досліджень.

Новим керівником зовнішньої розвідки став Олег Іващенко.

Президент Зеленський заявив, що очікує від цих кадрових змін "зміцнення стратегічних можливостей нашої держави прогнозувати та впливати на процеси, від яких залежить національна безпека".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Замість Данілова! Зеленський вже озвучив НОВІ завдання для Литвиненка в РНБО!

Данілов буде послом?

Як повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, Олексія Данілова призначать послом до Молдови.

Раніше Гончаренко казав, що Данілова відправлять послом до Норвегії.

Зеленський змінив склад Ставки

Президент Володимир Зеленський провів зміни у складі Ставки верховного головнокомандувача після звільнення Олексія Данілова.

Згідно з указом президента, координатором Ставки затверджено новопризнаечного секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Литвиненка.

Крім того, президент увів до складу Ставки нового голову Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка.

Також Зеленський своїм указом вивів зі складу Ставки колишнього секретаря РНБО Олексія Данілова.

Вже 29 березня Володимир Зеленський зібрав РНБО в оновленому складі і назвав п'ять завдань.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Оновлена РНБО: Зеленський назвав п'ять завдань!

Звільнення двох заступників Єрмака

Президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Смирнова та Олексія Дніпрова з посад заступників керівника ОП Андрія Єрмака.

Відповідні укази оприлюднили на сайті глави держави.

Натомість новими заступницями глави ОПУ Андрія Єрмака стануть Олена Ковальська та Ірина Мудра.

Зеленський звільнив першого помічника Шефіра та низку радників

Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Сергія Шефіра з посади першого помічника президента України.

На сайті Офісу президента також з’явились укази про звільнення:

уповноваженого президента України з питань забезпечення прав захисників України Альони Вербицької;

уповноваженого президента України з питань волонтерської діяльності Наталії Пушкарьової;

позаштатного радника президента Олега Устенка;

радника Сергія Трофімова;

позаштатного радника президента Михайла Радуцького.

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