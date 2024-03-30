Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача

Зміни у складі Ставки затвердили після звільнення Данілова.

Президент України Володимир Зеленський провів зміни у складі Ставки верховного головнокомандувача.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Президента України.

Згідно з указом президента, координатором Ставки затверджено секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Литвиненка.

Крім того, президент увів до складу Ставки нового голову Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка.

Також Зеленський своїм указом вивів зі складу Ставки колишнього секретаря РНБО Олексія Данілова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Смирнова та Олексія Дніпрова з посад заступників керівника ОП.

Крім того, ми раніше інформували, що Зеленський зібрав РНБО в оновленому складі і назвав п'ять завдань.

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