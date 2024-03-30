Зеленський пояснив, навіщо Україні ракети ATACMS

Україні потрібні дальнобійні ракети ATACMS не для обстрілів російських території, а для знищення авіації, що зменшити загрозу для себе.

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Про це він розповів у інтервʼю колумністу The Washington Post Девіду Ігнатіусу.

Президент пояснив, що Росія запускає з кримських аеродромів літаки з високоточними ракетами, які влучають у критичну інфраструктуру, зокрема в Одесі.

Він наголосив, що ракети ATACMS можуть стати відповіддю, і зазначив, що Україна не буде їх використовувати для завдавання ударів по території РФ.

"Коли Росія знатиме, що ми можемо знищити ці літаки (у Криму. – Ред.), вони не будуть атакувати з Криму. Це як із морським флотом. Ми витіснили їх з наших територіальних вод. Тепер ми витіснимо їх з аеропортів у Криму", – пояснив він.

Крім того, Зеленський нагадав, що показував карту цілей для цих ракет під час Мюнхенської безпекової конференції в лютому.

"Я показав їм військові об'єкти, такі як аеропорти, системи протиповітряної оборони та інші об'єкти", - заявив Зеленський.

Президент відмовився озвучувати інформацію щодо дискусії про ATACMS у Вашингтоні, але підтвердив, що Україна наразі не має цих ракет.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Пентагон передасть Україні ракети ATACMS дальністю понад 290 км за однієї умови.

Крім того, ми раніше інформували, що президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спікером Палати представників Майком Джонсоном.

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