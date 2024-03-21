"Розпливчастий" мирний план Трампа не допоможе Україні – The Washington Post

Кандидат у президенти США Дональд Трамп, який уже обіймав цю посаду в минулому, транслює дуже "розпливчасту позицію" щодо України. Незважаючи на те, що Трамп зараз не обіймає виборну посаду, а лише намагається повернутися в президентське крісло, його політика дуже впливає на багатьох республіканців.

Про те, як впливає політична ситуація у США на перебіг війни в Україні, пише The Washington Post.

Позиція Трампа та затримка допомоги від США

Прихильники колишнього президента вже заблокували на кілька місяців надання допомоги Україні в Конгресі, що призвело до величезного дефіциту боєприпасів на полі бою. І хоча останнім часом з'явилися ознаки, що США зможуть скоро знайти вихід із цього глухого кута, майбутнє залишається туманним у разі можливої ​​перемоги Трампа на президентських виборах восени 2024 року.

Кандидат-республіканець Трамп лише загалом представив свою позицію, заявивши минулого року, що зможе посадити Україну та Росію за стіл переговорів та досягти мирної угоди "за 24 години". При цьому він не уточнив, чи Росія зможе зберегти владу на окупованих українських територіях, що викликало критику з українського боку, а президент Володимир Зеленський закликав його "не втрачати часу" і оприлюднити свій мирний план.

Нещодавно Трамп розкритикував допомогу Україні, яку надають США, назвавши її "нескінченним потоком американських скарбів", і запропонував відправляти Україні зброю та боєприпаси у борг.

"Її [зброю — ред.] можна дати у позику на надзвичайно вигідних умовах, наприклад, без відсотків і на необмежений термін, проте це кредит", – написав Трамп у соціальній мережі Truth Social 10 лютого.

Колишній президент підкреслив, що, якщо країна "колись розбагатіє" гроші доведеться повернути.

Цю пропозицію підтримали деякі республіканці, зокрема сенатор Ліндсі Грем, який прилетів цього тижня до Києва для зустрічі із Зеленським.

"Я повідомив йому, що, враховуючи кризу на південному кордоні Сполучених Штатів і наш величезний борг, ідея президента Трампа про перетворення допомоги Сполучених Штатів на безвідсотковий кредит є найімовірнішим сценарієм розвитку подій", – заявив Грем після зустрічі у понеділок.

При цьому прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який 8 березня зустрівся з Трампом у Флориді, представив його "план допомоги" у ще більш невигідному для України світлі.

"Він не дасть ні копійки на українсько-російську війну, а європейці не здатні фінансувати цю війну самостійно. Тому війна закінчиться", — заявив Орбан.

Законопроєкт, який передбачає виділення допомоги Україні, був підтриманий у Сенаті, але застряг у Палаті представників США. Спікер-республіканець Майк Джонсон відмовився винести його на голосування, попри велику підтримку, зокрема серед республіканців.

На думку багатьох політиків та експертів, Джонсон робить це на догоду Трампу, за що в деяких західних ЗМІ спікер отримав прізвисько "пудель Дональда".

Ситуація на українському фронті в умовах дефіциту допомоги

Ці чвари в Конгресі США відчуваються на українському фронті вже кілька місяців. У грудні минулого року видання вже писало, що ЗСУ відчувають гострий дефіцит артилерійських снарядів та засобів ППО. А за кілька місяців Україна була змушена відступити з Авдіївки.

Європа намагається заповнити прогалину, яка утворилася через затримку допомоги від США, але її можливості сьогодні не можуть зрівнятися з американським потенціалом.

Аналіз, проведений урядом Естонії, показав, що вся Європа може протягом місяця зробити близько 50 тисяч артилерійських снарядів. При цьому в Україні кажуть, що ЗСУ потрібно щонайменше 200 тисяч снарядів, щоб ефективно протистояти ворогові.

Видання пише, що якщо Україна найближчим часом не отримає необхідної допомоги, на неї чекає колапс на фронті.

"Навіть якщо Україна переживе цей шторм, буде втрачено незліченну кількість життів. Навіть якщо допомога буде відновлена ​​найближчим часом, втрати, що вже відчуваються, неможливо згладити", – пише WP.

Мирослава Лузіна, перекладач та незалежний політичний консультант, заявила, що ціна дій Джонсона та блокування законопроєкту в Палаті представників – це людські життя.

"Він є причиною загибелі великої кількості людей на лінії фронту, за лінією фронту та на окупованих територіях", – наголосила Лузіна у коментарі журналістам видання.

У статті також підкреслюється, що мирний план Трампа взагалі може не тільки не покращити ситуацію, а спровокувати подальше кровопролиття, оскільки за всіма ознаками Росія не збирається зупиняти війну, а мета її залишається незмінною – "перетворити Україну на кастровану державу, яка постійно вразлива для російської військової агресії".

"Якщо все це є частиною плану, то він безперечно не спрямований на мир. Боротьба за Україну стала не більш мирною, а відчайдушнішою — і Трампу для цього навіть не знадобилося повернутися до Білого дому" – резюмує The Washington Post.

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