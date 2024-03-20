Трамп зробив заяву про НАТО і додав вимогу для Європи

Дональд Трамп заявив, що не вийде з НАТО, якщо Європа "гратиме чесно".

45-й президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати "на 100%" залишаться в НАТО під його керівництвом, якщо Європа "гратиме чесно".

Про це повідомляє Politico із посиланням на інтерв'ю зі своїм другом і союзником Найджелом Фараджем для британського телеканалу GB News.

"НАТО має ставитися до США справедливо, тому що якби не Сполучені Штати, НАТО буквально не існувало б", — сказав Трамп.

Водночас під час бесіди з колишнім очільником партії Brexit Найджелом Фараджем Трамп підтвердив свою відданість Альянсу, проте застеріг ЄС від "зловживання" американською підтримкою.

"Так. На 100 відсотків", — відповів Трамп на запитання щодо того, чи буде Америка поруч, якщо Європа "гратиме чесно".

За даними НАТО, близько двох третин з 32 країн-членів Альянсу зараз витрачають на оборону на рівні цільового показника альянсу — 2%від ВВП або вище.

"Сполучені Штати мають платити свою справедливу частку, а не справедливу частку всіх інших", — зазначив Трамп.

Нагадаємо, експрезидент США Дональд Трамп не відповів, чи продовжить він допомагу Україні з озброєнням, чи дозволить очільнику РФ Володимиру Путіну окупувати частину або всю державу.

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