Трамп сделал заявление о НАТО и добавил требование для Европы

Дональд Трамп заявил, что не выйдет из НАТО, если Европа будет "играть честно".
45-й президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты "на 100%" останутся в НАТО под его руководством, если Европа будет "играть честно".
Об этом сообщает Politico со ссылкой на интервью со своим другом и союзником Найджелом Фараджем для британского телеканала GB News.
"НАТО должно относиться к США справедливо, потому что если бы не Соединенные Штаты, НАТО буквально не существовало бы", — сказал Трамп.
В то же время, во время беседы с бывшим главой партии Brexit Найджелом Фараджем Трамп подтвердил свою преданность Альянсу, однако предостерег ЕС от "злоупотребления" американской поддержкой.
"Да. На 100 процентов", — ответил Трамп на вопрос о том, будет ли Америка рядом, если Европа будет "играть честно".
По данным НАТО, около двух третей из 32 стран-членов Альянса сейчас тратят на оборону на уровне целевого показателя альянса — 2% от ВВП или выше.
"Соединенные Штаты должны платить свою справедливую долю, а не справедливую долю всех остальных", — отметил Трамп.
Напомним, экспрезидент США Дональд Трамп не ответил, продолжит ли он помощь Украине с вооружением, позволит ли главе РФ Владимиру Путину оккупировать часть или все государство.
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