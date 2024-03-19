Трампу загрожує конфіскація майна: чому колишній президент досі не вніс заставу 454 мільйони доларів

Спроби Дональда Трампа отримати кредит для покриття судового рішення у розмірі 454 мільйонів доларів у справі про цивільне шахрайство в Нью-Йорку провалилися. За словами адвокатів, три десятки поручительських компаній відмовили колишньому президенту у наданні позики, що наблизило Трампа до реальної загрози конфіскації його майна.

Про це пише агентство Reuters.

Колишній президент повинен або виплатити цю суму зі своєї кишені, або внести заставу, щоб запобігти конфіскації активів на користь держави, поки він оскаржуватиме рішення судді Артура Енгорона від 16 лютого проти нього за спотворення вартості майна з метою обдурити кредиторів та страховиків.

Як повідомили адвокат, Трамп, двоє його дорослих дітей та інші керівники Trump Organization досі безрезультатно зверталися до 30 компаній через чотирьох окремих брокерів. Решті обвинувачених загрожують судові рішення на загальну суму 10 мільйонів доларів.

Облігаційна компанія виявиться на гачку будь-яких виплат, якщо Трамп програє апеляцію і виявиться неплатоспроможним.

Справа, порушена генеральним прокурором штату Нью-Йорк Летіш Джеймс у вересні 2022 року, є однією з кількох юридичних проблем, які не дають спокійно спати кандидату-республіканцю в президенти США.

77-річний Дональд Трамп заперечує свою провину та обіцяє оскаржити рішення, яке ставить під загрозу імперію нерухомості його родини.

Він повинен внести заставу протягом 30 днів з моменту винесення судового рішення – до 25 березня. В іншому випадку держава конфіскує деякі активи Trump Organization, щоб гарантувати виконання вердикту.

У заяві, поданій у понеділок, адвокати Трампа закликали Апеляційну палату штату середньої ланки відкласти виконання рішення, стверджуючи, що сума була надмірною. Поки що невідомо, коли винесе рішення апеляційний суд.

Нагадаємо, ексрадника Трампа запроторили до в'язниці. 74-річного Наварро засудили до 4 місяців в'язниці за неповагу до Конгресу, і тепер він має стати першим колишнім високопосадовцем Білого дому в історії США, якому доведеться відбувати тюремний термін за такий злочин.

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