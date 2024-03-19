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Від кабінету в Білому домі до тюремної камери: за що ексрадника Трампа запроторили до в'язниці

Від кабінету в Білому домі до тюремної камери: за що ексрадника Трампа запроторили до в'язниці

Дональд Трамп / Фото: Associated Press

Верховний суд США відхилив останню спробу колишнього радника Дональда Трампа Пітера Наварро уникнути в'язниці. Тепер він мусить відбути покарання.

Колишній торговий радник експрезидента США Дональда Трампа Пітер Наварро опинився в епіцентрі правового протистояння з Конгресом. 74-річного Наварро засудили до 4 місяців в'язниці за неповагу до Конгресу, і тепер він має стати першим колишнім високопосадовцем Білого дому в історії США, якому доведеться відбувати тюремний термін за такий злочин.

Контекст

74-річний Наварро, колишній радник експрезидента Дональда Трампа з питань торгівлі та головний радник Білого дому, був засуджений минулого року за двома пунктами звинувачення у неповазі до Конгресу за відмову надати документи та свідчення слідчим Конгресу, які розслідували облогу Капітолію 6 січня 2021 року. Тоді натовп прихильників колишнього президента Трампа намагався зупинити засвідчення президентом Джо Байденом поразки Трампа у 2020 році. У січні Наварро був засуджений до чотирьох місяців ув'язнення за те, що не з'явився на виклик до Палати представників.

У лютому суддя постановив, що Наварро повинен відбути тюремне ув'язнення, незважаючи на те, що його апеляція ще не розглянута. Йому наказано 19 березня з'явитися у в'язницю Маямі, штат Флорида, після чого він стане першим в історії США колишнім чиновником Білого дому, який відбуватиме тюремний термін за неповагу до Конгресу.

Наварро став другим високопоставленим радником Трампа, засудженим за цією статтею у зв'язку з розслідуванням Палати представників інциденту 6 січня. Першим був радник Стів Беннон, який був визнаний винним за двома кримінальними статтями в липні 2022 року і засуджений до чотирьох місяців ув'язнення, але не був ув'язнений.

Чому Наварро змусили відбувати покарання

У своєму рішенні, опублікованому 18 березня, голова Верховного суду США Джон Робертс відхилив клопотання Наварро про звільнення з-під варти до розгляду апеляції на його вирок.

Робертс, який виніс рішення одноосібно, не передаючи справу на розгляд повного складу Верховного суду, заявив, що не бачить причин не погоджуватися з рішенням апеляційного суду про те, що Наварро не "виконав свій обов'язок довести своє право на звільнення".

Голова Верховного суду також зазначив у своєму висновку, що він стосується лише поданої минулого тижня заяви про надання надзвичайної допомоги, в якій містилося прохання залишити Наварро на свободі, оскільки він оскаржує свій вирок, і не висловлював своєї думки щодо самої апеляції.

Заява з проханням до Верховного Суду висловити свою думку з'явилася після того, як колегія з трьох суддів Апеляційного суду округу Колумбія одноголосно вирішила, що Наварро повинен почати відбувати покарання у федеральній в'язниці в Маямі. Його адвокати стверджували, що він не збирався тікати і не загрожував громадській безпеці.

Реакція самого Наварро

Невдовзі після оприлюднення рішення Верховного суду Наварро з Дональдом Трампом-молодшим, старшим сином колишнього президента США, записали епізод подкасту Трампа-молодшого "Triggered", у якому обговорили наближення терміну відбування покарання. Тоді ж ексрадник Трампа ще й прорекламував свою нову книгу.

"Зараз я намагаюся зосередитися на тому, щоб бути сильним і робити те, що мені потрібно, щоб перейти на інший бік. Я просто думаю про те, що так багато чоловіків і жінок в цій країні втратили життя або втратили кінцівки. Я пам'ятаю, коли я працював в адміністрації, мені доводилося підніматися до Волтера Ріда і бачити цих паралізованих людей у спортзалі, які намагалися відновити своє життя, і ви знаєте, моя жертва порівняно з ними - це дрібниці", - сказав Наварро.

Своєю чергою, Трамп-молодший похвалив Наварро: "Я хотів би, щоб у нас був мільярд таких, як ви".

"Чесно кажучи, я хотів би, щоб кожен консерватор мав вашу [сміливість], але, що важливіше, ваше серце. Ви підете до в'язниці... починаючи з завтрашнього дня. Ви тут говорите про принципи MAGA на наступний термін і про те, як врятувати нашу країну. Я думаю, що всі, хто дивиться, повинні це розуміти, тому що це, чесно кажучи, урок патріотизму. Я маю на увазі, що це вражає мене", - сказав Трамп-молодший.

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