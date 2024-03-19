Від кабінету в Білому домі до тюремної камери: за що ексрадника Трампа запроторили до в'язниці

Колишній торговий радник експрезидента США Дональда Трампа Пітер Наварро опинився в епіцентрі правового протистояння з Конгресом. 74-річного Наварро засудили до 4 місяців в'язниці за неповагу до Конгресу, і тепер він має стати першим колишнім високопосадовцем Білого дому в історії США, якому доведеться відбувати тюремний термін за такий злочин.

Контекст

74-річний Наварро, колишній радник експрезидента Дональда Трампа з питань торгівлі та головний радник Білого дому, був засуджений минулого року за двома пунктами звинувачення у неповазі до Конгресу за відмову надати документи та свідчення слідчим Конгресу, які розслідували облогу Капітолію 6 січня 2021 року. Тоді натовп прихильників колишнього президента Трампа намагався зупинити засвідчення президентом Джо Байденом поразки Трампа у 2020 році. У січні Наварро був засуджений до чотирьох місяців ув'язнення за те, що не з'явився на виклик до Палати представників.

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У лютому суддя постановив, що Наварро повинен відбути тюремне ув'язнення, незважаючи на те, що його апеляція ще не розглянута. Йому наказано 19 березня з'явитися у в'язницю Маямі, штат Флорида, після чого він стане першим в історії США колишнім чиновником Білого дому, який відбуватиме тюремний термін за неповагу до Конгресу.

Наварро став другим високопоставленим радником Трампа, засудженим за цією статтею у зв'язку з розслідуванням Палати представників інциденту 6 січня. Першим був радник Стів Беннон, який був визнаний винним за двома кримінальними статтями в липні 2022 року і засуджений до чотирьох місяців ув'язнення, але не був ув'язнений.

Чому Наварро змусили відбувати покарання

У своєму рішенні, опублікованому 18 березня, голова Верховного суду США Джон Робертс відхилив клопотання Наварро про звільнення з-під варти до розгляду апеляції на його вирок.

Робертс, який виніс рішення одноосібно, не передаючи справу на розгляд повного складу Верховного суду, заявив, що не бачить причин не погоджуватися з рішенням апеляційного суду про те, що Наварро не "виконав свій обов'язок довести своє право на звільнення".

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Голова Верховного суду також зазначив у своєму висновку, що він стосується лише поданої минулого тижня заяви про надання надзвичайної допомоги, в якій містилося прохання залишити Наварро на свободі, оскільки він оскаржує свій вирок, і не висловлював своєї думки щодо самої апеляції.

Заява з проханням до Верховного Суду висловити свою думку з'явилася після того, як колегія з трьох суддів Апеляційного суду округу Колумбія одноголосно вирішила, що Наварро повинен почати відбувати покарання у федеральній в'язниці в Маямі. Його адвокати стверджували, що він не збирався тікати і не загрожував громадській безпеці.

Реакція самого Наварро

Невдовзі після оприлюднення рішення Верховного суду Наварро з Дональдом Трампом-молодшим, старшим сином колишнього президента США, записали епізод подкасту Трампа-молодшого "Triggered", у якому обговорили наближення терміну відбування покарання. Тоді ж ексрадник Трампа ще й прорекламував свою нову книгу.

"Зараз я намагаюся зосередитися на тому, щоб бути сильним і робити те, що мені потрібно, щоб перейти на інший бік. Я просто думаю про те, що так багато чоловіків і жінок в цій країні втратили життя або втратили кінцівки. Я пам'ятаю, коли я працював в адміністрації, мені доводилося підніматися до Волтера Ріда і бачити цих паралізованих людей у спортзалі, які намагалися відновити своє життя, і ви знаєте, моя жертва порівняно з ними - це дрібниці", - сказав Наварро.

Своєю чергою, Трамп-молодший похвалив Наварро: "Я хотів би, щоб у нас був мільярд таких, як ви".

"Чесно кажучи, я хотів би, щоб кожен консерватор мав вашу [сміливість], але, що важливіше, ваше серце. Ви підете до в'язниці... починаючи з завтрашнього дня. Ви тут говорите про принципи MAGA на наступний термін і про те, як врятувати нашу країну. Я думаю, що всі, хто дивиться, повинні це розуміти, тому що це, чесно кажучи, урок патріотизму. Я маю на увазі, що це вражає мене", - сказав Трамп-молодший.

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