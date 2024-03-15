Суд відмовив Трампу у закритті справи щодо секретних документів

Суд відмовив у проханні колишньому презенту США Дональду Трампу щодо закриття справи за звинуваченням у незаконному володінні секретними документами.

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Про це повідомляє Reuters.

У повідомленні вказується, що рішення окружного судді штату Флорида Айлін Кеннон було винесено через кілька годин після слухання, під час якого захист Трампа намагався переконати суддю, що головне звинувачення у праві нібито є "занадто розпливчастим".

Суддя канон, яку колись призначив сам Трамп, постановила, що питання "заслуговує на серйозний розгляд", але не повинно вирішуватися на даний момент.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден звинуватив Трампа у зустрічі з “прихильником диктатури”.

Крім того, ми раніше інформували, що Трамп шукає собі спонсора для президентської кампанії, у кого він вже просив гроші.

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