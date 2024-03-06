Трамп і Байден виграли праймеріз у Супервівторок

Водночас опитування громадської думки демонструють, що і Байден, і Трамп мають низькі рейтинги серед виборців.

Президент США Джо Байден та експрезидент країни Дональд Трамп 5 березня здобули перемогу на праймеріз від своїх партій у 15 штатах під час Супервівторка.

Про це повідомляє Reuters.

Трамп переміг у голосуванні республіканців у Алабамі, Арканзасі, Колорадо, Мен, Північній Кароліні, Оклахомі, Теннессі, Техасі та Вірджинії. Таким чином Трамп позбувся свого єдиного конкурента – колишньої пані посла в ООН Ніккі Гейлі.

Водночас Байден, який балотуватиметься від Демократичної партії, виграв праймеріз у Алабамі, Арканзасі, Колорадо, Айові, Мен, Массачусетсі, Північній Кароліні, Оклахомі, Теннессі, Техасі, Вермонті та Вірджинії. Він також здобув перемогу у голосуванні поштою в Айові.

Також відомо, що водночас Гейлі стала переможницею праймеріз від республіканців у Вермонті. А на острові Самоа від демократів переміг Джейсон Палмер.

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Відповідно до соціологічних опитувань у США, і Байден, і Трамп мають низькі рейтинги серед виборців.

У Супервівторок у США відбирали делегатів на з'їзд партій, де вирішиться, кого висувати кандидатом у президенти на виборах 5 листопада.

Нагадаємо, згідно з останнім опитуванням The New York Times і Siena College, Трамп випереджає Байдена на п’ять очок у гіпотетичному матчі-реванші.

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