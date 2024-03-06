Трамп и Байден выиграли праймериз в Супервторник

В то же время, опросы общественного мнения демонстрируют, что и Байден, и Трамп имеют низкие рейтинги среди избирателей.

Президент США Джо Байден и экс-президент страны Дональд Трамп 5 марта одержали победу на праймериз от своих партий в 15 штатах во время Супервторника.

Об этом сообщает Reuters.

Трамп победил в голосовании республиканцев в Алабаме, Арканзасе, Колорадо, Мэн, Северной Каролине, Оклахоме, Теннесси, Техасе и Виргинии. Таким образом Трамп лишился своего единственного конкурента – бывшей посла в ООН Никки Хейли.

В то же время Байден, который будет баллотироваться от Демократической партии, выиграл праймериз в Алабаме, Арканзасе, Колорадо, Айове, Мэн, Массачусетсе, Северной Каролине, Оклахоме, Теннесси, Техасе, Вермонте и Виргинии. Он также одержал победу в голосовании по почте в Айове.

Также известно, что в то же время Хейли стала победительницей праймериз от республиканцев в Вермонте. А на острове Самоа от демократов победил Джейсон Палмер.

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Согласно социологическим опросам в США, и Байден, и Трамп имеют низкие рейтинги среди избирателей.

В Супервторник в США отбирали делегатов на съезд партий, где решится, кого выдвигать кандидатом в президенты на выборах 5 ноября.

Напомним, согласно последнему опросу The New York Times и Siena College, Трамп опережает Байдена на пять очков в гипотетическом матче-реванше.

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