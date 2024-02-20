В США определили худшего президента в истории страны: рейтинг

В США по результатам экспертно-научного опроса определили Дональда Трампа самым худшим президентом страны за всю историю. Он стал последним в рейтинге президентского величия.

Результаты исследования опубликовал на своем сайте профессор политических наук Университета Хьюсторна Брендон Роттингаус, сообщает "Укринформ".

Экспертно-научный опрос Presidential Greatness Project, фиксирующий отношение научного сообщества США к президентам страны, определил Трампа последним в рейтинге президентского величия.

"Основная цель этого опроса заключалась в создании рейтинга президентского величия, охватывающего всех (американских – ред.) президентов от Джорджа Вашингтона до Джо Байдена", – говорится в документе с результатами исследования.

Так, респонденты оценили ощущение величия каждого президента по шкале от 0 до 100, где 0 – это полный провал президентства, 50 – средний показатель, а 100 – наибольший. После этого рейтинги каждого президента усреднялись и по полученным результатам создавался список.

По словам организаторов, результаты рейтинга в 2024 году похожие с предыдущими, опубликованными в 2015 и в 2018 годах. Однако в последнем – все-таки есть отличия.

Читайте главные новости дня:

Рейтинг президентов США – кто самый лучший и самый худший

Первое место занимает Авраам Линкольн с результатом 95,03 балла;

Франклин Рузвельт – 90,83,

Джордж Вашингтон – 90,32,

Теодор Рузвельт – 78,58,

Томас Джефферсон – 77,53.

В первую десятку также входят президенты Гарри Труман, Барак Обама, Дуайт Эйзенхауэр, Линдон Джонсон и Джон Кеннеди.

С момента предыдущего опроса в 2018 году несколько президентов существенно изменили свои позиции в рейтинге. Так, Обама и Уиллис Грант поднялись на девять позиций, тогда как Эндрю Джексон потерял 12 пунктов, а Келвин Кулидж опустился вниз на семь ступенек.

Действующий президент США Джо Байден занимает 14 место в рейтинге.

А на последней позиции находится президент Дональд Трамп. В предыдущем рейтинге он занимал предпоследнее место.

Раньше худшим президентом в истории США считался Джеймс Бьюкенен (находился в должности в 1857-1861 годах). О нем упоминают как о нерешительном лидере, что привело к расколу между югом и севером страны. Сейчас Бьюкенен находится на предпоследнем месте.

Опрос проекта Presidential Greatness Project 2024 проводился среди действующих и бывших членов Американской ассоциации политических наук, занимающихся исследованиями президентов и исполнительной ветви власти США. В опросе также приняли участие ученые, недавно опубликовавшие исследования в ключевых научных журналах и академических изданиях.

К слову, накануне суд признал Трампа виновным в сговоре с целью манипулирования его собственным капиталом, и обязал уплатить штраф почти в 355 млн дол. плюс проценты, которые могут уничтожить весь запас наличных политика.

Читайте также: