Россия атаковала энергообъект на западе Украины: первые подробности (обновлено)

Атака РФ / © ТСН.ua

Реклама

Дополнено новыми материалами

Во Львовской области поздно вечером 19 октября российский беспилотник дважды атаковал энергетический объект.

Об этом сообщил начальник Львовской ОВ Максим Козицкий.

Реклама

Атака РФ на Львовщине 19 октября — что известно

Глава области призвал жителей находиться в укрытиях и соблюдать правила безопасности во время угрозы.

Реклама

«Воздушная тревога продолжается. Угроза до сих пор высока. Не игнорируйте!» — сообщил начальник ОВА по состоянию на 23:09.

Позже он сообщил, что во время тревоги по тому же объекту ударил второй дрон. На месте уже работают спасатели.

Война в Украине — последние новости

Напомним, российская армия утром 19 октября запустила в направлении Львова свои ударные беспилотники. Обломки упали в селе под областным центром, повредив жилые дома и автомобили.

А утром 16 октября во Львовской области сбили три российских боевых беспилотника, один из которых был реактивным. В результате падения обломков в Дублянах получил ранение 34-летний мужчина

Реклама

Новости партнеров