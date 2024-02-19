"Совпадение? Не думаю!": российский пропагандист Киселев попросил об интервью у Байдена

Гендиректор медиагруппы Russia Today и лицо, приближенное к президенту РФ Владимиру Путину, российский VIP-пропагандист Дмитрий Киселев направил запрос на интервью с президентом США Джо Байденом.

О запросе, направленном в Белый дом, сообщил сам Киселев в присущей ему пафосно-угрожающей манере в программе "Известия недели" на государственном телеканале "Россия-1".

В своем запросе российский пропагандист ссылается на интервью, которое недавно дал Путин другому, американскому пропагандисту Такеру Карлсону, и предлагает "продолжить диалог России и США".

Фото: скриншот с видео

В случае согласия Байдена, российская пропагандистская медиагруппа, которую возглавляет Киселев, предлагает перевести интервью на несколько иностранных языков и распространить его на собственных медиаплатформах.

"Вообще, по-хорошему президенту США Байдену на все это нужно ответить. Лучшим и эффектным вариантом для Белого дома было бы зеркальное интервью российскому журналисту. Как у нас говорят – ждем ответа, как соловей лета”, – подытожил Киселев в эфире.

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Как известно, интервью у российского диктатора брал лояльный ему журналист из США и сторонник Дональда Трампа. Дмитрий Киселев наоборот - входит в пул наиболее приближенных к Владимиру Путину пропагандистов и занимает откровенно антиамериканскую позицию. Еще в 2014 году значительный негативный резонанс вызвало утверждение Киселева, что Россия — единственная страна, "способная превратить США в радиоактивный пепел".

Дмитрий Киселев был внесен в список санкций Евросоюза весной 2014 года. Ему запрещен въезд на территорию ЕС, а также владение недвижимостью и другими активами на территории блока. С 2015 года включен в списки санкций Украины, Швейцарии и Канады, является персоной нон-грата в Молдове. В 2022 году Киселев внесен в списки санкций Австралии.

Еще перед началом полномасштабного российского вторжения два года назад Министерство культуры и информационной политики Украины включило российского пропагандиста Дмитрия Киселева в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины. А уже через месяц гражданам Российской Федерации Дмитрию Киселеву и Ольге Скабеевой было сообщено о подозрении в совершении призывов к нарушению территориальной целостности Украины по предварительному сговору группой лиц, что повлекло тяжкие последствия (ч. 3 ст. 110 УК Украины).

Напомним, американские и европейские журналисты возмутились циничным утверждением Такера Карлсона о том, что до сих пор никто не хотел услышать путинскую версию причины вторжения в Украину. Журналисты крупных СМИ в Соединенных Штатах и Европе отметили, что не раз предлагали Кремлю это сделать.

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