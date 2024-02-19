"Совпадєніє? Нє думаю!": російський пропагандист Кисельов попросив про інтерв'ю у Байдена

Гендиректор медіагрупи Russia Today та особа, наближена до президента РФ Володимира Путіна, російський VIP-пропагандист Дмитро Кисельов направив запит на інтерв'ю з президентом США Джо Байденом.

Про запит, направлений до Білого дому, повідомив сам Кисельов у притаманній йому пафосно-погрозливій манері у програмі "Вісті тижня" на державному телеканалі "Росія-1".

У своєму запиті російський пропагандист посилається на інтерв’ю, яке нещодавно дав Путін іншому, американському пропагандисту Такеру Карлсону, та пропонує “продовжити діалог Росії та США”.

Фото: скриншот з відео

У разі згоди Байдена російська пропагандистська медіагрупа, яку очолює Кисельов, пропонує перекласти інтерв'ю на кілька іноземних мов і поширити його на власних медіаплатформах.

“Взагалі, по-хорошому президенту США Байдену на все це потрібно відповісти. Найкращим та найефектнішим варіантом для Білого дому було б дзеркальне інтерв'ю російському журналісту. Як у нас кажуть — чекаємо на відповідь, як соловей літа”, — підсумував Кисельов в ефірі.

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Як відомо, інтерв'ю у російського диктатора брав лояльний до нього журналіст зі США та прихильник Дональда Трампа. Дмитро Кисельов натомість входить до пулу найбільш наближених до Володимира Путіна пропагандистів і займає відверто антиамериканську позицію. Ще в 2014 році значний негативний резонанс викликало твердження Кисельова, що Росія — єдина країна, яка “здатна перетворити США в радіоактивний попіл”.

Дмитра Кисельова було внесено до списку санкцій Євросоюзу навесні 2014 року. Йому заборонено в'їзд на територію ЄС, а також володіння нерухомістю та іншими активами на території блоку. Від 2015 року включений до списків санкцій України, Швейцарії та Канади, є персоною нон-грата в Молдові. У 2022 році Кисельов внесений до списків санкцій Австралії.

Ще перед початком повномасштабного російського вторгнення два роки тому Міністерство культури та інформаційної політики України включило російського пропагандиста Дмитра Кисельова до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України. А вже через місяць громадянам Російської Федерації Дмитру Кисельову та Ользі Скабєєвій було повідомлено про підозру у вчиненні закликів до порушення територіальної цілісності України за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 110 КК України).

Нагадаємо, американські та європейські журналісти обурилися цинічним твердженням Такера Карлсона про те, що досі ніхто не хотів почути путінську версію причини вторгнення до України. Журналісти великих ЗМІ в Сполучених Штатах і Європі відзначили, що неодноразово пропонували Кремлю це зробити.

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