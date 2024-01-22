Пропагандистці Тіні Канделакі заборонили в'їзд до Казахстану: причина

В'їзд заборонили через скандальну заяву Канделакі, що в Кахастані нібито витісняють російську мову.

Російській пропагандистці, заступниці генерального директора "Газпром-медіа" Тіні Канделакі заборонили в'їзд до Казахстану.

Про це повідомляє казахська служба Радіо Свобода/Азаттик.

"Держава такої ніколи не прощає. Вона не приїде до Казахстану, а якщо і приїде, то не в'їде", – заявив представник МЗС Казахстану Айбек Смадіяров.

Скандальна заява Канделакі

В'їзд заборонили через скандальну заяву Канделакі, що в Кахастані нібито витісняють російську мову.

"У Казахстані повільно, проте, чітко продовжують витісняти російську мову на державному рівні. Мінтранс республіки захотів перейменувати кілька залізничних станцій і замінити російські назви на казахські. Наприклад, пропонують замінити станцію "Уральськ" на "Орал", "Узень" на "Жаңаөзен" і т.д.

Як свідчить досвід Прибалтики (країн Балтії. – Ред.), це дуже небезпечна тенденція. Тут теж все починалося з малого, а потім перетворилося на справжню сніжну груду: закривали російські школи, прибирали радянські пам'ятники, забороняли російську мову і, нарешті, вигнали пенсіонерів на мороз2, – написала пропагандистка у Телеграм.

У виданні Factcheck.kz зазначили, що це "далеко не перший випадок, коли представники російського політичного істеблішменту та преси просувають пропагандистський наратив про утиск російської мови та русофобії в Казахстані".

У жовтні 2023 року в МЗС Казахстану підтвердили наявність списку осіб, яким заборонено в'їзд до Казахстану за агресивну риторику та негативні висловлювання на адресу країни. Хто перебуває у списку, не уточнювалося.

Раніше в Росії заявили про "історичні права" на північ Казахстану.

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