Гіркін заявив, що Туреччина та Казахстан воюватимуть проти РФ

Російський терорист і військовий злочинець Ігор Гіркін (Стрілков) вважає, що Туреччина, Азербайджан та Казахстан воюватимуть проти Росії.

Про це він написав у своєму Telegram.

Військовий злочинець вважає, що РФ "рано чи пізно" вступить у пряме військове зіткнення з Туреччиною.

За його словами, бойові дії відбуватимуться у Сирії, Закавказзі та на Чорному морі. Стрєлков не виключає прямої участі великих контингентів турецьких військ в операціях проти армії РФ в Україні, зокрема в Криму.

"Турки почнуть переходити до прямої відкритої конфронтації з РФ після того, як "вижмуть насухо" з кремлівських дивних людей усі поступки, які тільки можна отримати мирним шляхом. Після чого почнуть тиснути військовою силою. Момент вступления в войну турки выберут с учетом максимального ослабления военных сил и неготовности", – каже Гіркін.

Першим етапом терорист називає закриття проток Босфор і Дарданелли для російського флоту та постачальницьких суден, що доставляють підкріплення до Сирії. За його словами, цю акцію Ердоган може прийняти до здійснення вже цього року.

Далі він прогнозує розгром російських військ у Сирії, Нагірному Карабаху та Вірменії.

"Єдине, що може стримати турків (крім прямої загрози застосування ядерної зброї, що загрожує світовою ядерною війною) від розгрому наших військ у Сирії — безпосереднє втручання Ірану та його готовність прямо вступити у військове протистояння з Туреччиною у Сирії та Закавказзі (нагадаю, що Туреччина посилено товаришує сьогодні з головним супротивником Ірану — Ізраїлем)", — розмірковує Стрєлков.

Казахстан

Гіркін-Стрєлков закотив чергову істерику, коли дізнався, що Казахстан планує закупити 834 бойові броньовані машини ARMA у турецької компанії (офіційного підтвердження цієї інформації від Міноборони Казахстану поки що не було).

"А тепер давайте разом подумаємо: проти кого збирається воювати незалежний Казахстан? До того ж, воювати в степах (для гірської місцевості ці машини підходять слабо). Даю підказку – шукати потенційного супротивника на карті треба на північ, північний схід та північний захід від Казахстану", – зазначив військовий злочинець.

Зазначимо, що терорист Стрєлков уже закликав росіян готуватися до війни проти Казахстану. – Але він – не перший, хто у РФ пропонує напасти на Казахстан. Раніше цю нагоду обговорювали пропагандисти на ток-шоу у скандального Володимира Соловйова.

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