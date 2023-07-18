Гиркин заявил, что Турция и Казахстан будут воевать против РФ

Российский террорист и военный преступник Игорь Гиркин (Стрелков) считает, что Турция, Азербайджан и Казахстан будут воевать против России.

Об этом он написал в своем Telegram.

Военный преступник считает, что РФ "рано или поздно" вступит в прямое военное столкновение с Турцией.

По его словам, боевые действия будут происходить в Сирии, в Закавказье и на Черном море. Стрелков не исключает прямое участие крупных контингентов турецких войск в операциях против армии РФ в Украине, в том числе в Крыму.

"Турки начнут переходить к прямой открытой конфронтации с РФ после того, как "выжмут досуха" из кремлевских изумительных людей все уступки, какие только можно получить мирным путем. После чего начнут давить военной силой. Момент вступления в войну турки выберут с учетом максимального ослабления военных сил РФ и неготовности", – говорит Гиркин.

Первым этапом террорист называет закрытие проливов Босфор и Дарданеллы для российского флота и снабженческих судов, доставляющих подкрепления в Сирию. По его словам, данную акцию Эрдоган может принять к осуществлению уже в текущем году.

Далее он прогнозирует разгром российских войск в Сирии, Нагорном Карабахе и Армении.

"Единственное, что может сдержать турок (кроме прямой угрозы применения ядерного оружия, что чревато мировой ядерной войной) от разгрома наших войск в Сирии - непосредственное вмешательство Ирана и его готовность прямо вступить в военное противостояние с Турцией в Сирии и Закавказье (напомню, что Турция усиленно дружит сейчас с главным противников Ирана – Израилем)", – размышляет Стрелков.

Казахстан

Гиркин-Стрелков закатил очередную истерику, когда узнал, что Казахстан планирует закупить 834 боевых бронированных машины ARMA у турецкой компании (официального подтверждения этой информации от Минобороны Казахстана пока не было).

"А теперь давайте вместе подумаем: против кого собирается воевать незалежный Казахстан? При чем, воевать в степях (для горной местности эти машины подходят слабо). Даю подсказку – искать потенциального противника на карте надо к северу, северо-востоку и северо-западу от Казахстана", – отметил военный преступник.

Отметим, что террорист Стрелков уже призывал россиян готовиться к войне против Казахстана. – Но он – не первый, кто в РФ предлагает напасть на Казахстан. Ранее эту возможность обсуждали пропагандисты на ток-шоу у скандального Владимира Соловьева.

Читайте также: