"Предстоит сражение за Казахстан": Гиркин анонсировал новую войну для РФ

Гиркин призывает Кремль установить в Казахстане полностью лояльную к России власть.
Российский террорист и военный преступник Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что в случае победы над Украиной, Россия должна напасть на Казахстан.
Такое мнение террорист Гиркин высказал во время одного из пропагандистских эфиров, отрывок которого попал в Сеть.
"Предстоит очень серьезная борьба за Казахстан, независимо от того, как закончится эта война (в Украине – Ред.). РФ сохранится, если она победит в этой войне (против Украины – Ред.) Ведь если мы не победим – у нас вообще ничего не будет. Дальше предстоит сражение за Казахстан. Не добившись установления в Казахстане полностью лояльной к России власти, мы рискуем получить еще один фронт. Даже уже в этой войне, даже в ближайшем будущем", – заявил Стрелков.
Отметим, что Гиркин – не первый, кто в РФ предлагает напасть на Казахстан. Ранее эту возможность обсуждали пропагандисты на ток-шоу у скандального Владимира Соловьева.
Ранее сообщалось, что Казахстан усиливает оборону из-за нападения России на Украину.
Напомним, из-за атаки беспилотника по Кремлю Гиркин истерически призвал Путина "уничтожить Украину". Кроме того он спрогнозировал для РФ "длительную и кровавую смуту".
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