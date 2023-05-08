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"Предстоит сражение за Казахстан": Гиркин анонсировал новую войну для РФ

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
2012
Время на прочтение
2 мин
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"Предстоит сражение за Казахстан": Гиркин анонсировал новую войну для РФ

Гиркин предлагает Кремлю напасть на Казахстан

Гиркин призывает Кремль установить в Казахстане полностью лояльную к России власть.

Российский террорист и военный преступник Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что в случае победы над Украиной, Россия должна напасть на Казахстан.

Такое мнение террорист Гиркин высказал во время одного из пропагандистских эфиров, отрывок которого попал в Сеть.

"Предстоит очень серьезная борьба за Казахстан, независимо от того, как закончится эта война (в Украине – Ред.). РФ сохранится, если она победит в этой войне (против Украины – Ред.) Ведь если мы не победим – у нас вообще ничего не будет. Дальше предстоит сражение за Казахстан. Не добившись установления в Казахстане полностью лояльной к России власти, мы рискуем получить еще один фронт. Даже уже в этой войне, даже в ближайшем будущем", – заявил Стрелков.

Отметим, что Гиркин – не первый, кто в РФ предлагает напасть на Казахстан. Ранее эту возможность обсуждали пропагандисты на ток-шоу у скандального Владимира Соловьева.

Ранее сообщалось, что Казахстан усиливает оборону из-за нападения России на Украину.

Напомним, из-за атаки беспилотника по Кремлю Гиркин истерически призвал Путина "уничтожить Украину". Кроме того он спрогнозировал для РФ "длительную и кровавую смуту".

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Дата публикации
Просмотры
2012
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