"Флаг даже не пошатнулся": Игнат прокомментировал "атаку на Кремль"

Юрий Игнат предположил, что картинное видео над Кремлем может быть не последним. Вероятно, следует ожидать провокаций со стороны РФ.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат предположил, что "бавовной" над Кремлем Россия пытается показать эскалацию со стороны Украины и агрессивные действия.

Об этом говорилось в его интервью "Радио Донбасс Реалии".

"Там флаг виден на видео... Он даже не пошатнулся. (...) Россия так делает всегда, постоянно обвиняет, даже рассказывает, что мы по своим жилым домам своими ракетами... Мне кажется, что над самым сердцем столицы, зданием, где у них диктатор сидит, происходят такие странные вещи, как мне кажется, это выглядит, как минимум странно. Возможно, надо ожидать каких-то провокаций", — отметил Игнат.

Напомним, что в ночь на 3 мая возле Кремля в Москве прогремели два мощных взрыва. После этого в небо взвился густой дым и выключилась подсветка стены.

Интересно то, что о "бавовне" и так называемом "задымлении" возле Кремля первыми сообщили российские телеграмм-каналы.

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