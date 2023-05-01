Почему ПВО труднее сбивать цели ночью: в Воздушных силах объяснили

Ночью мобильным огневым группам трудно обнаруживать воздушные цели.
Украинская противовоздушная оборона (ПВО) эффективно сбивает ракеты РФ, однако ночью это сделать труднее.
Об этом заявил спикер Командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат сегодня, 1 мая, в эфире телеканала FREEДОМ.
По его словам, дневное время позволяет ПВО более точно фиксировать цели за счет визуальной привязки к ним. Однако для комплексов, оборудованных радарами, цель труднее заметить, если она опускается на низкую высоту, используя русла рек или рельеф местности. Это усложняет задачу ПВО и может привести к тому, что цель исчезнет с радаров.
Ночное время играет незначительную роль для больших систем ПВО, но может быть критическим для операторов ПЗРК, зенитных установок и мобильных огневых групп, которым нужно иметь более ясное представление о цели.
"Это объясняет, почему коэффициент ущерба для таких ПВО может быть ниже, чем для больших ПВО, оборудованных радарами", — сказал Игнат.
Он также отметил, что ранее противник использовал ночные удары иранскими дронами и наносил удары по инфраструктуре в разное время суток.
"Они проводили разведку, где есть ПВО, и наносили удары уже утром. Сейчас удары наносятся в разное время суток и могут быть осуществлены ракетами разных типов. Осталась та ракета, которая есть, и стратегический запас ракет исчерпан. Производство у противника будет идти, но возобновить запасы быстро не получится", — добавил Игнат.
Напомним, 1 мая российские оккупанты атаковали Украину 18 ракетами из самолетов стратегической авиации. Украинские силы ПВО уничтожили 15. Обо всех подробностях массированной атаки читайте в новости.
Читайте также: