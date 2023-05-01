Почему ПВО труднее сбивать цели ночью: в Воздушных силах объяснили

Украинская противовоздушная оборона (ПВО) эффективно сбивает ракеты РФ, однако ночью это сделать труднее.

Об этом заявил спикер Командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат сегодня, 1 мая, в эфире телеканала FREEДОМ.

По его словам, дневное время позволяет ПВО более точно фиксировать цели за счет визуальной привязки к ним. Однако для комплексов, оборудованных радарами, цель труднее заметить, если она опускается на низкую высоту, используя русла рек или рельеф местности. Это усложняет задачу ПВО и может привести к тому, что цель исчезнет с радаров.

Ночное время играет незначительную роль для больших систем ПВО, но может быть критическим для операторов ПЗРК, зенитных установок и мобильных огневых групп, которым нужно иметь более ясное представление о цели.

"Это объясняет, почему коэффициент ущерба для таких ПВО может быть ниже, чем для больших ПВО, оборудованных радарами", — сказал Игнат.

Он также отметил, что ранее противник использовал ночные удары иранскими дронами и наносил удары по инфраструктуре в разное время суток.

"Они проводили разведку, где есть ПВО, и наносили удары уже утром. Сейчас удары наносятся в разное время суток и могут быть осуществлены ракетами разных типов. Осталась та ракета, которая есть, и стратегический запас ракет исчерпан. Производство у противника будет идти, но возобновить запасы быстро не получится", — добавил Игнат.

Напомним, 1 мая российские оккупанты атаковали Украину 18 ракетами из самолетов стратегической авиации. Украинские силы ПВО уничтожили 15. Обо всех подробностях массированной атаки читайте в новости.

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