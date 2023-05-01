Резников об обеспечении снарядами: "Важно не количество, а качество"

Сейчас мы понимаем, что соотношение на фронте использования снарядов не в нашу пользу. Россияне используют примерно 20-25 тысяч снарядов в день, если считать всю линию фронта.

Это то количество, которое европейская промышленность производит за месяц. Мы используем от 3 до 7 тысяч и это действительно режим экономии.

Будет ли снарядов больше в ближайшее время, рассказал министр обороны Украины Алексей Резников в интервью журналисту ТСН Андрею Цаплиенко.

"Дело в том, что это действительно война ресурсов. Ресурсы у русских огромны, они были накоплены еще со времен Советского Союза. Мы точно знаем, что они используют даже склады со времен Второй мировой войны. Первое полугодие этой части открытой войны, потому что все мы помним, что война началась в 2014 году, она носила характер гибридной войны. Они использовали в сутки до 60 тысяч разного типа, разного калибра выстрелов. Поэтому они тоже снизили свои способности. Хотя и линия фронта тоже убавилась. Ресурсы у них не бесконечны", — подчеркнул Алексей Резников.

По его словам, руководство РФ бегало по другим странам с "протянутой рукой", чтобы найти пути поставки вооружения и техники.

“Способность производить – ограничена и у партнеров тоже. Поэтому сегодня мы ведем переговоры с партнерами, чтобы не просто получать артиллерию или снаряды. Мы говорим, и мы это сделали весной прошлого года, начали убеждать и уже в мае получили первые 155-миллиметровые снаряды от американцев. Это дает нам возможность компенсировать точным оружием, более качественным, более технологичным этот пробел. То есть россияне продолжают стрелять в системе залпового вала — 152 насыпать 10 выстрелов в одно место. Наши имеют возможность использовать 2 выстрела, даже для контрбатарейной борьбы. Поэтому здесь задача даже не столько в количестве, сколько в качестве артиллерии и, соответственно, выстрелов”, — подчеркнул Резников.

Также он добавил, что такой выстрел стоит в разы больше.

"Конечно, оговорено контрнаступление с нашими партнерами и мы обеспечиваем Вооруженные силы Украины и силы обороны в том числе выстрелами, как для защиты фронта, так и накапливаются резервы для операций по контрнаступлению", — отметил Министр обороны.

Напомним, что в Воздушных силах показали фото штурмовика Су-25, к которому прикреплены американские ракеты Zuni класса "воздух-земля".

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