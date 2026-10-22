Страна ЕС отказывается оплачивать оружие для Украины: в чём причина

ВСУ на фронте / © Associated Press

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Правительство Болгарии решило больше не финансировать закупку нового летального оружия для Вооружённых сил Украины через Европейский фонд мира (EPF). София сосредоточится на поддержке Украины нелетальными средствами и будет настаивать на том, чтобы болгарское финансирование направлялось в первую очередь в регионы с этническим болгарским населением.

Об этом сообщила пресс-служба Совета министров Болгарии, которую цитирует издание Novinite.

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Соответствующее решение правительство приняло на заседании, определив позицию страны как «конструктивное воздержание» в отношении финансирования новой летальной помощи Украине через этот европейский механизм.

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Согласно решению правительства, Болгария не будет вносить взносы в Европейский фонд мира для финансирования закупок нового летального оружия для Украины. Вместо этого София планирует оказывать украинской стороне поддержку в виде нелетальной помощи.

«Болгария будет финансировать только нелетальную помощь Украине; кроме того, она будет настаивать на том, чтобы болгарское финансирование направлялось в первую очередь в регионы с этническим болгарским населением», — заявили в Совете министров.

По данным Novinite, взнос Болгарии в Европейский фонд мира на текущий год составляет чуть более 9 млн евро. При этом конкретная сумма, которая должна была бы пойти именно на закупку оружия для Украины, не была определена.

Ранее в этом году Болгария уже оказала Украине помощь в рамках этого механизма на сумму свыше 6 млн евро. Это произошло во исполнение решения предыдущего правительства, принятого в феврале.

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Как правительство Болгарии объяснило своё решение

В Совете министров заявили, что позиция Софии обусловлена стратегическим интересом Болгарии в прекращении боевых действий вблизи её границ. В то же время болгарское правительство заявило о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, выступив против затяжного военного противостояния.

«Сосредоточение внимания исключительно на невоенной помощи посылает четкий сигнал международному сообществу о том, что Болгария поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, однако отвергает логику бесконечного военного противостояния и ищет пути для открытия дипломатических каналов для переговоров», — подчеркнули в правительстве.

Как сообщает Novinite, отказ от финансирования новых летальных средств через Европейский фонд мира стал ещё одним ограничением военной поддержки Украины со стороны нового болгарского правительства. Ранее оно приостановило поставки оружия со складов болгарской армии.

Сколько денег ЕС выделяет на оружие для Украины

Европейский фонд мира функционирует с 2021 года, а его общий бюджет превышает 17 млрд евро. Этот механизм используется, в частности, для финансирования военной помощи Украине. В сентябре Европейский Союз одобрил выделение более 6 млрд евро на финансирование закупок оружия для украинской стороны.

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В то же время Болгария ранее получала компенсации через этот фонд за переданное военное оборудование. По данным Novinite, общая сумма таких компенсаций превысила 3 млн евро.

Напомним, ранее премьер-министр Болгарии Румен Радев раскритиковал продолжение поставок вооружений и боеприпасов в Украину, назвав их стратегией «мира через силу», которая не оправдала себя.

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