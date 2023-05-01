"Бавовна" в Крыму будет продолжаться: ГУР о взрывах в Севастополе

Украина будет продолжать атаковать военные объекты россиян во временно оккупированном Крыму для демилитаризации полуострова и вытеснения захватчиков.

Об этом в комментарии "24 каналу" рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

Он подчеркнул, что "бавовна" на нефтебазе в Севастополе 29 апреля – это лишь один из многих случаев, подобных неприятных инцидентов для россиян подготовлено еще много.

"Сгорели 10 резервуаров и 40 тысяч тонн горючего, предназначавшихся для вражеского Черноморского флота, которые прикрывали морпехи и силы ПВО. Однако мы видим, что прикрывали не слишком тщательно. Эти цели уничтожены, а Украина и дальше будет продолжать демилитаризацию Крыма от захватчиков", — подчеркнул Андрей Юсов.

Представитель ГУР также сказал, что для Украины это законные цели и соответственно законные действия украинских сил безопасности и обороны. Это касается как Крыма, так и других временно оккупированных территорий.

Пожар на нефтебазе в Севастополе

В ночь на 29 апреля в Севастополе вспыхнули резервуары с топливом.

Сенатор Совета Федерации РФ Ольга Ковитиди призвала к "жестокому решению и действиям" по нейтрализации Одессы как военной базы Украины и уничтожению нефтеналивных хранилищ из-за пожара в Севастополе.

А так называемый министр курортов и туризма Вадим Волченко размечтался о курортном сезоне в Крыму, несмотря на "хлопок" и атаки беспилотников.

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны таврического направления Алексей Дмитрашковский записал забавное видео, в котором прокомментировал "хлопок" в Крыму из-за пожара на нефтебазе в Севастополе.

После взрывов в Севастополе Дмитрий Медведева пообещал Киеву "акты возмездия".

По данным ГУР Украины, в Севастополе было уничтожено около десяти резервуаров с нефтепродуктами. Их общая емкость составляет около 40 тысяч тонн. Там также назвали в ЧП в городе "наказанием Божьим за жертвы в Умани".

После "бавовны" в Севастополе на Крымском мосту образовались пробки.

Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк подчеркнула, что взрывы и пожар на нефтебазе во временно оккупированном Севастополе – это один из элементов подготовки Сил обороны к активным действиям.

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