В оккупированном россиянами Крыму до сих пор горит нефтебаза в Казачьей бухте Севастополя.

Поэтому предательница Украины Ольга Ковитиди, которая является так называемым сенатором Совета Федерации РФ, призывает к "жестокому решению и действиям" по нейтрализации Одессы как военной базы Украины и уничтожению нефтеналивных хранилищ.

Об этом она написала на своей странице в соцсети.

В своем сообщении предательница требует принятия "стратегического решения о нейтрализации Одессы" и сетует на то, что "времени нет".

"Времени на "медленные пляски" у нас больше нет", — написала Ковитиди.

Ольга Ковитиди родилась в Симферополе и была депутатом Верховной Рады АРК. Изменила Украину после того, как войска РФ начали захватывать органы власти на украинском полуострове в 2014 году.

Напомним, что в Севастополе на нефтебазе в Казачьей бухте произошел "хлопок". оккупанты жалуются, что ситуация соответствует четвертому уровню сложности по пятибалльной шкале.

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