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В центре Севастополя раздался взрыв

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
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4283
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В центре Севастополя раздался взрыв

Жители Севастополя услышали взрыв 26 апреля / Фото: Getty Images

Звук взрыва походил на отдаленный артиллерийский выстрел.

В центре оккупированного Севастополя раздался взрыв днем 26 апреля.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

"В центральной части Севастополя был слышен взрыв несколько минут назад. Он походил на удаленный артиллерийский выстрел", – говорится в заявлении.

О звуках взрыва в центре и севере города информируют и мониторинговые телеграмм-каналы.

Напомним, в ночь на 24 апреля в Севастополе тоже раздавались взрывы, после которых в Минобороны РФ заявили о якобы атаке "тремя безэкипажными быстроходными катерами" на пункт базирования Черноморского флота.

Комментируя это событие, в ОК "Юг" заявили, что взрывы в бухте Черноморского флота РФ можно считать началом освобождения Крыма.

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Дата публикации
Просмотры
4283
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