Выход на границы 1991 года: Буданов объяснил, будет ли Крым финалом

Он подчеркнул, что войну в Украине уже невозможно уже завершить без решения территориальных проблем.

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что выход ВСУ на границы 1991 года – вполне реальная задача, а финалом будет считаться освобождение Крыма.

Об этом Буданов рассказал в интервью "РБК-Украина".

В частности, он ответил на вопрос о своем предварительном прогнозе о том, что к лету украинские войска зайдут в Крым.

"Согласно тому, как все должно происходить, все будет проходить по возвращению всех наших границ. Я не знаю, зачем вы так акцентируете внимание на Крыме, потому что я вам могу прямо сказать: Крым – это часть территории Украины, без возвращения Крыма ситуация не завершится. Никто ее не завершит, как бы ни хотел", – отметил руководитель разведки.

Журналистка пояснила, что акцентирует внимание на полуострове потому, что, по оценкам Буданова, "где-то сейчас мы уже должны заходить в Крым, к лету".

"Где-то сейчас мы должны вернуть всю территорию со временем. Время у нас еще есть", — прокомментировал начальник ГУР.

Он также ответил, будет ли считаться освобождение Крыма финалом.

"Если Крым будет последним забран – это финал. Если Крым будет первым забран, а Донбасс еще не забран – то это не финал", – сказал Буданов.

Он назвал вполне достижимой задачей выход украинских сил на границы государства по состоянию на 1991 год.

"Завершить эту войну можно исключительно одним путем – это возвращением границ в любой форме, но границ наших образца 91 года. Невозможно, нереально уже завершить эту войну без решения территориальных проблем. Украина никогда не пойдет на то, чтобы отдать какую-то часть территорий", – подчеркнул начальник военной разведки.

Что говорил Буданов о выходе на границы 91-го года и Крыме раньше

В сентябре 2022 года Буданов оценил, что "после зимы начнется завершение конфликта с выходом на первом этапе на админграницы 1991-го года".

Глава ГУР также прогнозировал, что украинские войска могут зайти в Крым до конца весны 2023 года.

В феврале Буданов отмечал, что выход ВСУ на границы 1991 года не обязательно будет означать окончание войны. Не исключено, что ее придется перевести в формат "неизменной оборонной операции", как в Израиле.

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