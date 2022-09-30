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Украина скоро вернется в Крым: Буданов назвал когда

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Украина скоро вернется в Крым: Буданов назвал когда

Скриншот с видео

Украинские войска могут зайти в оккупированный Россией Крым уже в конце весны 2023 года.

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов выразил уверенность, что Украине удастся деокировать Крым в конце весны 2023 года.

Такой прогноз глава украинской разведки озвучил в эфире совместного телемарфона в пятницу, 30 сентября.

"Американский генерал сказал, что ВСУ летом 2023-го войдут в Крым. Это его личное мнение. Он опирается на известные ему факты. Я опираюсь на те факты, которые мне известны. Я считаю, что это все будет не летом, а до конца весны. Возможно, немного раньше. Здесь в днях можно ошибаться. Главное — алгоритм", — считает Буданов.

Напомним, ранее бывший командующий войсками США в Европе, ветеран войн в Афганистане и Ираке, генерал-лейтенант в отставке Бен Годжес выразил мнение, что Крым будет под украинским контролем уже в следующем 2023 году. По его словам, российские войска "посыпятся".

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