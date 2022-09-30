Україна скоро повернеться до Криму: Буданов назвав коли

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов висловив впевненість, що Україні вдасться деокувати Крим наприкінці весни 2023 року.

Такий прогноз голова української розвідки озвучив в ефірі спільного телемарфону у п'ятницю, 30 вересня.

"Американський генерал сказав, що ЗСУ влітку 2023-ого увійдуть до Криму. Це його особиста думка. Він спирається на відомі йому факти. Я спираюсь на ті факти, що відомі мені. Я вважаю, що це все буде не влітку, а до кінця весни. Можливо, трошки раніше. Тут в днях можна помилятися. Головне - алгоритм", - вважає Буданов.

Нагадаємо, раніше колишній командувач військ США в Європі, ветеран воєн в Афганістані та Іраку, генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес висловив думку, що Крим буде під українським контролем вже наступного 2023 року. За його словами, російська війська "посипляться".

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