Україна скоро повернеться до Криму: Буданов назвав коли

Українські війська можуть зайти в окупований Росією Крим уже наприкінці весни 2023 року.
Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов висловив впевненість, що Україні вдасться деокувати Крим наприкінці весни 2023 року.
Такий прогноз голова української розвідки озвучив в ефірі спільного телемарфону у п'ятницю, 30 вересня.
"Американський генерал сказав, що ЗСУ влітку 2023-ого увійдуть до Криму. Це його особиста думка. Він спирається на відомі йому факти. Я спираюсь на ті факти, що відомі мені. Я вважаю, що це все буде не влітку, а до кінця весни. Можливо, трошки раніше. Тут в днях можна помилятися. Головне - алгоритм", - вважає Буданов.
Нагадаємо, раніше колишній командувач військ США в Європі, ветеран воєн в Афганістані та Іраку, генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес висловив думку, що Крим буде під українським контролем вже наступного 2023 року. За його словами, російська війська "посипляться".
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