Кулеба вперше в історії вирушить у турне країнами Африки

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що вперше в історії він як голова МЗС України вирушити у турне Африкою. Він наголосив, що "боротьба на дипломатичному фронті із РФ буде дуже запекла".

Про це очільник МЗС повідомив в ефірі спільного телемарафону у п'ятницю, 30 вересня.

"Як ми побачили на нещодавньому самі Шанхайської організації співробітництва, навіть ті країни, які формально не діють проти Путіна, вони все одно намагаються триматися осторонь навіть під час зустрічі з ним. Або спілкуючись з ним (Путіним - ред.), кажуть: "Давай, припиняй цю війну". Тому далі ситуація буде тільки погіршуватися. Жодних здобутків чи вирівнювання ситуації йому досягнути не вдасться. Він зараз лише намагається уповільнити своє падіння, а ми будемо його прискорювати на рівні контактів президента. Я вперше в історії відправляюся у турне як український міністр закордонних справ країнами Африки. Боротьба на дипломатичному фронті буде дуже запекла, але я переконаний, що і тут ми переможемо", - розповів Кулеба.

Більше інформації щодо майбутнього візиту наразі немає.

Нагадаємо, наприкінці липня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров перебував в "африканське турне".

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