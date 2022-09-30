США оголосять про термінову підтримку України зброєю – Білий дім

Радник США з нацбезпеки Джейк Салліван повідомив, що його держава оголосить про "негайну" підтримку України озброєнням "наступного тижня".

Про це він сказав на брифінгу в Білому домі 30 вересня.

Радник з нацбезпеки зробив цю заяву, засуджуючи Росію за фейковий "референдум" як спробу анексії частини України.

Салліван також повідомив про позицію США щодо членства України в НАТО за прискореною процедурою. Так, там вважають, що процес вступу України до Альянсу "потрібно розпочати в інший час".

Окрім того, представник Білого дому прокоментував ядерну загрозу з боку Росії.

"Отже, я вже говорив раніше, що ми мали можливість безпосередньо повідомити Росії про низку наслідків... і типів дій, які вжитимуть Сполучені Штати", – сказав Салліван.

Нагадаємо, 29 вересня Сенат США погодив виділення Україні понад 12 млрд дол. для допомоги у протистоянні російській агресії.

Допомога від США: коли Україна отримає озброєння по лендлізу - Маркарова в ТСН

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