США объявят о срочной поддержке Украины оружием – Белый дом

Украина получит новый пакет военной помощи.
Советник США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что его государство объявит о "немедленной" поддержке Украины вооружением "на следующей неделе".
Об этом он сказал на брифинге в Белом доме 30 сентября.
Советник по нацбезопасности сделал это заявление, осуждая Россию за фейковый "референдум" как попытку аннексии части Украины.
Салливан также сообщил о позиции США по членству Украины в НАТО по ускоренной процедуре. Так, там считают, что процесс вступления Украины в Альянс "нужно начать в другое время".
Кроме того, представитель Белого дома прокомментировал ядерную угрозу со стороны России.
"Итак, я уже говорил ранее, что мы имели возможность напрямую сообщить России о ряде последствий... и типах действий, которые будут предпринять Соединенные Штаты", – сказал Салливан.
Напомним, 29 сентября Сенат США согласовал выделение Украине более 12 млрд долл. для помощи в противостоянии российской агрессии
Читайте также: