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США объявят о срочной поддержке Украины оружием – Белый дом

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США объявят о срочной поддержке Украины оружием – Белый дом

Фото: Associated Press

Украина получит новый пакет военной помощи.

Советник США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что его государство объявит о "немедленной" поддержке Украины вооружением "на следующей неделе".

Об этом он сказал на брифинге в Белом доме 30 сентября.

Советник по нацбезопасности сделал это заявление, осуждая Россию за фейковый "референдум" как попытку аннексии части Украины.

Салливан также сообщил о позиции США по членству Украины в НАТО по ускоренной процедуре. Так, там считают, что процесс вступления Украины в Альянс "нужно начать в другое время".

Кроме того, представитель Белого дома прокомментировал ядерную угрозу со стороны России.

"Итак, я уже говорил ранее, что мы имели возможность напрямую сообщить России о ряде последствий... и типах действий, которые будут предпринять Соединенные Штаты", – сказал Салливан.

Напомним, 29 сентября Сенат США согласовал выделение Украине более 12 млрд долл. для помощи в противостоянии российской агрессии

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